به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صابری در حاشیه برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشكی در مشهد؛ ‌بر به حداقل رساندن قیمت كالاهای پزشكی تاكید كرد و گفت: معرفی تكنولوژی های روز دنیا در زمینه تجهیزات پزشكی و ایجاد فضای رقابتی سالم بخش دولتی و خصوصی سبب ارایه بهترین خدمات و با كمترین هزینه به بیماران می شود.

وی افزود: در حوزه سلامت تامین كاستی های بیماران و ارایه خدمات با حداقل قیمت از اهمیتی بسیار برخوردار است كه این امر در اولویت طرح تحول نظام سلامت قرار دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی مشهد دلیل این مهم را معرفی تكنولوژی های روز دنیا در زمینه تجهیزات پزشكی و ایجاد فضای رقابتی سالم در بخش دولتی و خصوصی ارزیابی كرد.

وی نمایشگاه تجهیزات پزشكی را نمونه ای از تعامل بخش دولتی و خصوصی برشمرد و تصریح كرد: دانشگاه علوم پزشكی به عنوان متولی امر سلامت با اجرای برنامه های علمی و برپایی نمایشگاه های تجهیزات پزشكی قدم در راه تولید داخلی در بحث اقتصاد مقاومتی می گذارد.