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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۰

صابری:

حداقل رساندن قیمت كالاهای پزشكی از اولویت‌های طرح تحول نظام سلامت است

حداقل رساندن قیمت كالاهای پزشكی از اولویت‌های طرح تحول نظام سلامت است

مشهد- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی مشهد گفت: تامین كاستی های بیماران و ارایه خدمت با كمترین قیمت ممكن در حوزه سلامت اهمیتی بسیار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمدرضا صابری در حاشیه برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشكی در مشهد؛ ‌بر به حداقل رساندن قیمت كالاهای پزشكی تاكید كرد و گفت: معرفی تكنولوژی های روز دنیا در زمینه تجهیزات پزشكی و ایجاد فضای رقابتی سالم بخش دولتی و خصوصی سبب ارایه بهترین خدمات و با كمترین هزینه به بیماران می شود.

وی افزود: در حوزه سلامت تامین كاستی های بیماران و ارایه خدمات با حداقل قیمت از اهمیتی بسیار برخوردار است كه این امر در اولویت طرح تحول نظام سلامت قرار دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی مشهد دلیل این مهم را معرفی تكنولوژی های روز دنیا در زمینه تجهیزات پزشكی و ایجاد فضای رقابتی سالم در بخش دولتی و خصوصی ارزیابی كرد.

وی نمایشگاه تجهیزات پزشكی را نمونه ای از تعامل بخش دولتی و خصوصی برشمرد و تصریح كرد: دانشگاه علوم پزشكی به عنوان متولی امر سلامت با اجرای برنامه های علمی و برپایی نمایشگاه های تجهیزات پزشكی قدم در راه تولید داخلی در بحث اقتصاد مقاومتی می گذارد.

 

 

کد مطلب 2437155

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