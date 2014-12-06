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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۹

معاون استاندار کرمانشاه:

اقدام عملی برای اجتماعی کردن مبارزه بامواد مخدر شروع شده است

اقدام عملی برای اجتماعی کردن مبارزه بامواد مخدر شروع شده است

کرمانشاه- معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه گفت: خوشبختانه با توجه به رویکرد و سیاست جدید دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، اقدام عملی برای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر شروع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آزرمی روز شنبه در جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکت های مردمی و سازمانهای مردم نهاد که با حضور فرمانداران سرپل ذهاب و دالاهو برگزار شد، اظهار داشت: اجتماعی کردن رویکرد مبارزه با مواد مخدر نوعی ابتکار عمل خردمندانه است.

وی گفت: جمهوری اسلامی سرمایه زیادی در این زمینه هزینه کرده بطوریکه همه اجزاء نظام در تلاش اند که این اتفاق ناگوار و ناخوشایند را مهار کنند لذا ما وظیفه داریم که بستری را فراهم کنیم تا از مجموعه توانایی ها و دستاوردهای آموزشی، علمی و دارایی های فکری و قوه قهریه به عنوان تضمینی برای مصون ماندن از آسیبهای اجتماعی استفاده شود.

وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر و در رأس این سازمان وزیر کشور به عنوان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدام عملی را به منظور مردمی کردن امر مبارزه با مواد مخدر و استفاده از هم اندیشی و هم فکری همه جامعه شروع کرده اند و ما در استان نیز باید با جدیت از این ایده و سیاست تبیین شده تبعیت کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه نیز از فرمانداران شهرستان های سرپل ذهاب و دالاهو خواستار توجه هرچه بیشتر به مسئله اعتیاد و حمایت از پایگاه های اجتماعی فعال بخصوص افزایش جمعیت های پیشگیری از اعتیاد در این شهرستان ها شد.

علی شمشیری، در بحث پیشگیری از اعتیاد و تقویت سمن ها اظهار داشت: مبارزه فرهنگی در کنار مبارزه قهریه اگر خوب تدوین و پی ریزی شود به طور قطع در مهار این پدیده خطرناک موثر خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2437157

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