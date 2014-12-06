اقدام عملی برای اجتماعی کردن مبارزه بامواد مخدر شروع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آزرمی روز شنبه در جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکت های مردمی و سازمانهای مردم نهاد که با حضور فرمانداران سرپل ذهاب و دالاهو برگزار شد، اظهار داشت: اجتماعی کردن رویکرد مبارزه با مواد مخدر نوعی ابتکار عمل خردمندانه است.

وی گفت: جمهوری اسلامی سرمایه زیادی در این زمینه هزینه کرده بطوریکه همه اجزاء نظام در تلاش اند که این اتفاق ناگوار و ناخوشایند را مهار کنند لذا ما وظیفه داریم که بستری را فراهم کنیم تا از مجموعه توانایی ها و دستاوردهای آموزشی، علمی و دارایی های فکری و قوه قهریه به عنوان تضمینی برای مصون ماندن از آسیبهای اجتماعی استفاده شود.

وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر و در رأس این سازمان وزیر کشور به عنوان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدام عملی را به منظور مردمی کردن امر مبارزه با مواد مخدر و استفاده از هم اندیشی و هم فکری همه جامعه شروع کرده اند و ما در استان نیز باید با جدیت از این ایده و سیاست تبیین شده تبعیت کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه نیز از فرمانداران شهرستان های سرپل ذهاب و دالاهو خواستار توجه هرچه بیشتر به مسئله اعتیاد و حمایت از پایگاه های اجتماعی فعال بخصوص افزایش جمعیت های پیشگیری از اعتیاد در این شهرستان ها شد.

علی شمشیری، در بحث پیشگیری از اعتیاد و تقویت سمن ها اظهار داشت: مبارزه فرهنگی در کنار مبارزه قهریه اگر خوب تدوین و پی ریزی شود به طور قطع در مهار این پدیده خطرناک موثر خواهد بود.