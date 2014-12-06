آمریکا به دنبال شعله ور کردن فتنه طایفه ای در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، محمد الصیهود نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: دعوت از رافع العیساوی و طارق الهاشمی از مظنونان دستگاه قضایی عراقی بخشی از طرحهای آمریکا برای تجزیه کشور به اقالیم بر اساس طایفه ای است.

وی افزود: هدف واشنگتن از تجهیز عشایر سنی شعله ور کردن فتنه طایفه ای در عراق است.اگر تلاشهای آمریکایی ها با موفقیت همراه و اقلیم سنی برپا شود این اقلیم پناهگاه فراریانی مانند طارق الهاشمی و رافع العیساوی خواهد بود همانطور که اقلیم کردستان بسیاری از فراریان را پناه داد.

الصهیود با اشاره به اینکه داعش بهانه ای برای اجرای طرحهای توطئه ضد عراق است تاکید کرد: آمریکا هر اقدامی را باید با هماهنگی دولت مرکزی عراق انجام دهد و مقابله با داعش با تجهیز عشایر میسر نمی شود.استقبال آمریکا از فراریان نشانه جدی نبودن آمریکا در حمایت از عراق است و واشنگتن فقط به دنبال منافع خود است.