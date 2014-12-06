ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهرداری ورامین آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدریان ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه ستاد امر به معروف شهرداری ورامین و اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به جایگاه والای این فریضه الهی در جوامع اسلامی اظهار داشت: یکی از عمده ترین اهداف قیام حضرت سید الشهداء (ع) حفظ دین و احیای امر به معروف و نهی از منکر است که این مهم بر هیچکس پوشیده نیست.

این مسئول با تاکید بر استمرار و برگزاری جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهرداری افزود: این شورا برای آموزش پرسنل شهرداری و خانواده های کارکنان از هیچ تلاشی در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی و دینی و همچنین استفاده از تجارب علما و روحانیون دریغ نمی کند زیرا اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و میان اقشار مختلف مردم فراگیر شده و همگان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند بطور حتم بسیاری از مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی در کشور دیده نخواهد شد.

در این جلسه علی حیدریان به عنوان رئیس شورا، محمد حیدری و محمد علی اولادی به عنوان دبیران شورا، محمد صمدی مسئول فرهنگی، فتح ا... فرجی روابط عمومی، حجت الاسلام موسوی به عنوان روحانی ،اکبر کهزادی مسئول حراست و امینی به عنوان مسئول امور بانوان شورا تعیین شدند.