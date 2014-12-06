کارآمد شدن داوطلبان جمعیت هلال احمر برای موفقیت در ماموریتها ضروری است

به مناسبت روز جهانی داوطلب آئین نکوداشت خدمت داوطلبان با عنوان باران مهربانی ظهر شنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی، رجب رحمانی، حجت الاسلام مرتضی حسینی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، آیت الله سالمی نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام حسینی امام جمعه رودبار الموت و جمعی از داوطلبان و امدادگران هلال احمر در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

داود محمدی در این مراسم با تقدیر از نقش امدادگران هلال احمر در کمک به آسیب دیدگان حوادث اظهارداشت: در اسناد بالادستی تاکید جدی در خصوص کوچک کردن و چابک شدن دولت وجود دارد که هلال احمر نمونه بارز واگذاری کار به مردم است که توانسته موفقیت های قابل توجهی کسب کند.

محمدی بیان کرد: هلال احمر با جلب مشارکت مردم خیر توانسته بسیار موثر عمل کند و با حضور داوطلبان نیکوکار در عرصه های مختلف وارد کار شده و با کمک های خود سبب تسکین آلام حادثه دیدگان و در راه ماندگان شود.

این نماینده بیان کرد: مردمی و بین المللی بودن جمعیت هلال احمر از ویژگی هخای بارز این نهاد است که امروز توانسته در اقصی نقاط جهان در حوادث به کمک انسانهای دیگر بشتابد و نام خود را به عنوان نهادی مردم نهاد و خیر بخوبی در دنیا مطرح کند.

محمدی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت های نهادهای خیریه اظهارداشت: برای توسعه فعالیتها و موفقیت در امور باید نیروها کارآمد و به روز باشند لذا آموزش ها در جمعیت هلال احمر باید جدی گرفته شود و مستمر توسعه یابد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: جمعیت هلال احمر با توجه به حساسیت و اهمیت ماموریت های محوله باید مجهز به علوم و فنون روز باشد و امدادگران آن هم ضمن اشنایی با مسائل روز با آموزش لازم بتواند در هر شرایطی به کمک مردم آسیب دیده بشتابد.

در ادامه حجت الاسلام سالمی امام جمعه شهریار هم در خصوص اهمیت کار نیک در جامعه مطالبی بیان کرد و گفت: هزینه کردن مال و اموال در راه خدا پس اندازی برای دنیا و آخرت است و انفاق و صدقه و کمک خیرخواهانه از سوی خداوند جبران می شود.

وی افزود: در کار خیر بخل ورزیدن منطقی نیست و انسانهای تیکوکار باید از فرصت احسان در راه خدا برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت بخوبی استفاده کنیم.