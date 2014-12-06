رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز رشد واحد سنندج بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده بعد از ظهر شنبه در ادامه برنامه های سفر خود به استان کردستان از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بازدید کرد.

در جریان این بازدید که با همراهی استاندار کردستان و معاونین دکتر میرزاده صورت گرفت، از نزدیک شرکت های مستقر شده در مرکز رشد واحدهای فناور مورد بازدید قرار گرفت.

مسعود قریشی رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اظهار داشت: در حالی که سال گذشته تنها چندین شرکت محدود در مرکز رشد سنندج مستقر شده بودند که این میزان در حال حاضر به 16 مورد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از برنامه های اصلی مرکز رشد واحد سنندج است و همین راستا انتظار می رود که این برنامه ها مورد حمایت مسئولان دانشگاه قرار گیرد.

در جریان این بازدید نیز مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج توضیحاتی را در خصوص برنامه های خود قرار دادند.