البرز نوپا ظرفیت های ویژه ای در تولید فناوری و دانش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش بعد از ظهر امروز با حضور معاون توسعه و منابع انسانی استانداری البرز، رییس پارک فناوری البرز، دیگر مسئولان و دانشجویان در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد.
عبادالله کامکار با اشاره به اینکه باید برنامه ریزی و بسترسازی برای گسترش تولیدات صادرات فناورانه صورت گیرد، اظهار داشت: استان البرز ظرفیت های زیادی برای صادرات فناوری در زمینه های مختلف را دارد.
برنامه ریزی های مدون در حوزه پژوهش باعث دستیابی البرز به جایگاه های ملی می شود
کامکار در ادامه با اشاره به لزوم حضور مدیران اجرایی استان در برنامه هفته پژوهش در پایتخت که از تاریخ 23 تا 26 آذر ماه صورت میگیرد، اذعان داشت: برنامههای هفته پژوهش با هدف شناسایی توانمندیهای پژوهش و فناوری مراکز تحقیقاتی، شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر، تجاری سازی یافتههای پژوهشی و فناوری (فن بازار)، فراهم کردن فضای همکاری بین پژوهشگران و نهادینه کردن پژوهش در سطح استان با توجه به جایگاه رفیع دانشگاه ها و مراکز پژوهشی البرز خواهد بود.
این مسئول ادامه داد: با همکاری همکاران در دانشگاه خوارزمی، پارک علم و فناوری البرز، استانداری و دفتر آموزش و پژوهش استانداری در ظرف مدت یکماه کارهای ستادی این هفته انجام شده است امیدواریم حاصل برنامه ریزی ها و تلاش های شبانه روزی مسئولان مربوطه باعث دستیابی البرز به جایگاه ویژه در سطح ملی باشد.
نمایشگاه پژوهش فرصت خوبی برای معرفی فناوران و شرکت های دانش بنیان است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز خاطرنشان کرد: البرز دارای ظرفیت های ویژهای در زمینه تولید فناوریهای نوین و تولید دانش است به همین منظور شتابی که در کنار تولیدات فناورانه استان و دستگاه های اجرایی از یک سو و دانشگاه ها و پژوهشکده های استان صورت گرفته در کنار هم منتهی به توسعه روز افزون استان البرز می شود.
کامکار با ضروری برشمردن اطلاعرسانی دقیق در خصوص نمایشگاه هفته پژوهش در استان، خاطرنشان کرد: همه تلاش خود و مجموعه همکاران را برای اجرای مطلوب برنامههای هفته پژوهش و فناوری بکار خواهیم گرفت؛ که توجه به پژوهش و شرکتهای دانش بنیان از ویژگیهای این هفته بشمار می رود و فرصت مناسبی برای معرفی فناوران و شرکتهای دانش بنیان فراهم خواهد بود.
کامکار در پایان اظهار گفت: امیدواریم برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش، موجب رشد و گسترش پژوهش در استان جوان البرز شود و این نمایشگاه بتواند نیازهای بخش پژوهش استان را در زمینه تجاریسازی نتایج پژوهشها برطرف کند.
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