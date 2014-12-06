به گزارش خبرنگار مهر، مسیح سلطانی ظهر شنبه در جلسه کار گروه اجتماعی و فرهنگی به اهداف برگزاری این کار گروه اشاره کرد و افزود: ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم آوردن زمینه برای مشارکت‌های مردمی در حوزه دینی فرهنگی و اجتماعی، ارتقای سلامت جسمانی و روانی و توسعه ورزش‌های همگانی بومی و محلی از اهداف کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان است.

وی با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه در سال آینده به پایان می‌رسد و اجرای برنامه ششم در حال نگارش است ادامه داد: دولت یازدهم به مسائل فرهنگی توجه دارد ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت منابع محدود مالی نتایج به دست آمده در این حوزه خوب نیست.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: توجه به فرهنگ و حقوق شهروندی، نشاط اجتماعی، امنیت اجتماعی و مقابله با گسترش مواد مخدر و روان‌گردان‌ها از پیشنهادهای کارگروه برای تدوین برنامه ششم توسعه است.

سلطانی به مشکلات این حوزه اشاره کردو گفت: از مشکلات کاری این حوزه غیرملموس بودن، عدم مدیریت صحیح و منابع محدود مالی که نامتناسب با هزینه‌ها را می توان نام برد.

وی در ادامه تصریح کرد: اکثر فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد جوان و کم‌تجربه بوده و دستگاه‌ها نمی‌توانند جهت برون‌سپاری بخشی از وظایف خود به این تشکل‌ها اعتماد کافی داشته باشند بنابراین برنامه ها خوب عملیاتی نمی شود.

در ادامه این جلسه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری زنجان گفت: این کار گروه سال گذشته در استان تشکیل شده و در اتاق فکر چهارگانه از نظرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صاحب‌نظران استفاده شده است.

حمید نباتچیان گفت: از سال 92 تاکنون 10 جلسه در اتاق فکر تشکیل‌شده که نتیجه آن تدوین برنامه‌های راهبردی جهت توسعه فرهنگی استان بوده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری زنجان یاد آورشد: در تجزیه ‌و تحلیل به عمل آمده از استراتژیک محیط بیرونی 9 فرصت و 11 تهدید احصا شده است.

نباتچیان افزود: دینی بودن جامعه و تأثیرگذاری مثبت دین در فرهنگ عمومی، وجود جمعیت جوان تحصیلکرده، وجود زیرساخت‌های رسانه‌ای و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از جمله تهدیدهای استان می باشد.

وی افزود: اصلاح سبک زندگی، تقویت جنبه‌های مثبت فرهنگ عمومی استان، تقویت گردش آزاد اطلاعات در جامعه، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و تقویت رویکردهای علمی و فرهنگی جامعه از جمله راهبردهای توسعه بخش فرهنگ عمومی استان است.