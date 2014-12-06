دانشگاه علمی کاربردی دانشگاهی برتر در توانمند سازی دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری در تالار لاله شهرکرد با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی دانشگاهای برتر در توانمند سازی دانشجویان است، اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی با توجه به اینکه رشته های مهارتی و مرتبط با نیاز جامعه را آموزش می دهد توانسته دانشجویانی با مهارت و توانمند تربیت کند.

وی افزود: آموزش یکی از مهمترین موارد در یافتن شغل برای بیکاران است که بیکاران هنگامی که مهارت پیدا کنند می توانند برای خود شغل ایجاد کنند و درآمد پایدار داشته باشند.

مرادی اظهار داشت: کیفیت آموزش باید مورد توجه قرار گیرد چرا که کیفیت بالای آموزش موجب ایجاد مهارت می شود.

معاون امنیتی سیاسی استاندار استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نیاز جامعه و ایجاد شغل های جدید، ادامه داد: دانشگاهها باید با ساز و کار های جدید هماهنگ شوند و در راستای آموزش شغل های جدید و کاربردی پیش بروند.

رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم با اشاره به موفقیت های کسب شده توسط این دانشگاه در کشور، ادامه داد: این دانشگاه یکی از برترین دانشگاه های کشور است.

عنایت الله توکلی ادامه داد: با توجه به نیاز بازار و ایجاد شغل های جدید به سمت راه اندازی رشته های جدید در این دانشگاه روی آوردیم.

وی ادامه داد: هم اکنون رشته های جدید در سطح واحد های این دانشگاه در سطح استان آموزش داده می شود.

رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: بسیاری از رشته ها این دانشگاه مانند رشته های کشاورزی از علاقه مندی کمی برخوردار شده است که باید در خصوص تحقیق و پژوهش کرد که چرا اینگونه شده است.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کشاورزی کشور به شمار می رود و زمینه توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان را دارد.

رئیس جدید دانشگاه عمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم تاکید کرد: توانمند سازی دانشجویان یکی از اهداف اصلی دانشگاه علمی کاربردی است.

حمید رضا عزیزی تاکید کرد: باید رشته های برای آموزش مورد توجه قرار گیرند که آنیده درخشانی داشته باشند.

وی ادامه داد: هم اکنون در سطح استان در واحد های آموزشی این دانشگاه رشته های آموزشی خوبی تدریس می شوند که آینده شغلی مناسبی دارند.

حمید رضا عزیزی در پایان این مراسم به عنوان رئیس جدید دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد.