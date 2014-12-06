به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عسگری در مورد انتقادات مطرح شده به داوری دیدار تیم‌های پرسپولیس و ذوب‌آهن اصفهان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی گفت: قضاوتی که داوران انتخاب شده در دیدار پرسپولیس و ذوب‌آهن اصفهان انجام داده‌اند، کاملا درست و منطقی بود.

وی در ادامه افزود: پس از بازبینی فیلم این بازی، شاهد بودیم که کمک داورها به همراه داور وسط در تمامی صحنه‌ها حضور داشتند و قضاوت درستی را انجام داده‌اند.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: سه گلی که در این دیدار به ثبت رسید، به نظرم با دقت و تمرکز بالای کمک داوران و داور بازی قابل قبول بود و در واقع هیچ بحث و شبهه‌ای را به جای نگذاشت.

وی ادامه داد: در صحنه‌هایی که گل‌های ذوب‌آهن و یا تک گل پرسپولیس زده شده، برخی از کارشناسان اعلام کردند که آفساید است اما با بازبینی فیلم این دیدار، به جرات می‌گویم که گروه داوری در دیدار نیمه نهایی قضاوت بسیار خوبی را انجام داده‌اند.

عسگری در پایان گفت: تمامی اخطارها و اخراجی که در این بازی توسط داور وسط به متخلفان داده شد، نیز کاملا درست بود و معتقدم زرگر به همراه کمک‌هایش داوری فوق‌العاده و بی‌نقصی را انجام دادند.