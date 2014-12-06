می توانیم با نوآوری از وابستگی به نفت و گاز رها شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT ترکیه، "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی از برنامه های دولت خود برای کاهش وابستگی این کشور به منابع انرژی خارجی خبر داد.

وی در جمع شماری از شخصیت های دانشگاهی در استانبول گفت: در مناطق مختلف جهان دو عامل باعث رشد و توسعه شده است: نخست منابع طبیعی مانند نفت و گاز که موجب رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه شده است، این رشد و ثروت تا زمانی که منابع طبیعی وجود داشته باشد، به قوت خود باقی است. اما علت دیگر رشد اقتصادی نوآوری است که کشورهایی مانند ژاپن و دیگر کشورهای صنعتی صاحب آن هستند.

اردوغان یادآور شد: ما متاسفانه از منابع طبیعی سرشاری برخوردار نیستیم و به ویژه در نفت و گاز به کشورهای دیگر وابسته ایم. از این رو باید تولیداتی مبتنی بر نوآوری داشته باشیم. دانش امروز غرب مدیون دانشمندانی است که زمانی در جغرافیای این منطقه زندگی کرده و آثار علمی خود را ارائه کرده اند.

رئیس جمهوری ترکیه با بیان این که این کشور دو درصد از درآمد کشور را به توسعه علم و نوآوری اختصاص داده تاکید کرد: هر چقدر در زمینه علم و پژوهش پیشرفت کنیم، به همان میزان سریعتر به نوآوری دست می یابیم. وی همچنین از بخش خصوصی خواست در این زمینه مشارکت کرده و اقدامات لازم را برای توسعه کشور انجام دهد.