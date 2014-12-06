تمدید فراخوان نامگذاری RQ170 ایرانی تا 25 آذر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از تمدید موعد فراخوان نامگذاری RQ170 ایرانی خبر داد.



متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



در پی استقبال قابل تحسین و معنادار ایرانیان انقلابی و مومن از نامگذاری پهپاد RQ170 ایرانی به استحضار ملت شریف و مقتدر ایران میرساند:



موعد فراخوان نامگذاری تا 25 آذر ماه (روز پژوهش) تمدید گردید.لذا از مردم عزیز داخل کشور درخواست می‌شود نام‌های پیشنهادی خود را به شماره پیامک 20002541 ارسال کنند.



همچنین هموطنان عزیز در خارج از کشور و نیز علاقمندان به انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان می‌توانند اسامی پیشنهادی خود را به نشانی الکترونیکی info@sepahnews.com ارسال نمایند.



روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی



گفتنی است پیش از این موعد پایان فراخوان تا 16 آذر (روز دانشجو) اعلام شده بود.