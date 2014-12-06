به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه 9 آذر شورای صدور پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد، با عرضه هشت عنوان فیلم موافقت کرد.

فیلم های «مرغ باران» به تهیه كنندگی جهانگیر کوثری و کارگردانی پری صابری، «کلاه قرمزی 93» قسمت های 19 تا 16 به تهیه كنندگی حمید مدرسی و کارگردانی ایرج طهماسب، «سرایدار(تی من)» به تهیه كنندگی حمید مدرسی و کارگردانی حمید جبلی، «لبخند ستاره ها (حورا)» به تهیه کنندگی مجید عباسی و کارگردانی غلامرضا ساغرچیان ،«قرار نبود این جوری شه» به تهیه كنندگی و کارگردانی فرج الله الادین، «پریدن از ارتفاع کم» به تهیه كنندگی مجید برزگر و کارگردانی حامد رجبی، «تجریش ناتمام» به تهیه كنندگی مهدی داوری و کارگردانی پوریا آذربایجانی و «آفتاب، مهتاب، زمین» به تهیه كنندگی و کارگردانی علی قوی تن موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه چهار عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد.