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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۳

عرضه هشت فیلم در شبکه نمایش خانگی/ «کلاه قرمزی» می‌آید

عرضه هشت فیلم در شبکه نمایش خانگی/ «کلاه قرمزی» می‌آید

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه هشت عنوان فیلم موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه 9 آذر شورای صدور پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد، با عرضه هشت عنوان فیلم موافقت کرد.

فیلم های «مرغ باران» به تهیه كنندگی جهانگیر کوثری و کارگردانی پری صابری، «کلاه قرمزی 93» قسمت های 19 تا 16 به تهیه كنندگی حمید مدرسی و کارگردانی ایرج طهماسب، «سرایدار(تی من)» به تهیه كنندگی حمید مدرسی و کارگردانی حمید جبلی، «لبخند ستاره ها (حورا)» به تهیه کنندگی مجید عباسی و کارگردانی غلامرضا ساغرچیان ،«قرار نبود این جوری شه» به تهیه كنندگی و کارگردانی فرج الله الادین، «پریدن از ارتفاع کم» به تهیه كنندگی مجید برزگر و کارگردانی حامد رجبی، «تجریش ناتمام» به تهیه كنندگی مهدی داوری و کارگردانی پوریا آذربایجانی و «آفتاب، مهتاب، زمین» به تهیه كنندگی و کارگردانی علی قوی تن موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه چهار عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد.

کد مطلب 2437174
عطیه موذن

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