نخستین سند جامع مدیریت و حفاظت بناهای تاریخی پایتخت تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدباقرخسروی با اشاره به بررسی این سند با حضور جمعی از کارشناسان و اعضای شورای شهر در شورا معماری و شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران گفت: بافت‌های تاریخی میراث هر شهر هستند؛متاسفانه در حال حاضر تصویری که از بافت های تاریخی در جامه وجود دارد و آن را جزیی از بافت فرسوده عنوان می کنند درست نیست، زیرا بافت‌های تاریخی ما تنها یکی از ابعاد فرسودگی را در خود دارند.

وی افزود: نماد و شاخص هویت هر شهر در بافت‌های تاریخی آن نهفته است و این بافت‌ها پیوند دهنده ما به گذشتگان هستند.

خسروی با بیان اینکه مشکلات بافت‌های تاریخی نیازمند عزم جدی و تحول مدیریتی یعنی باور عمومی است، تصریح کرد: بافت‌های تاریخی را نمی‌توان به عنوان یک پروژه در نظر گرفت و باید نیازهای اجتماعی را در آن مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به اینکه ما در محدوده بافت‌های تاریخی دچار معضلات و مشکلات زیادی هستیم، گفت: در حال حاضر ساکنان متعلق به بافت‌های تاریخی از این مکان‌ها خارج شده‌اند و ساکنینی که در این بافت‌ها حضور پیدا کرده‌اند تعلق خاطری به آن ندارند.

مدیریت بافت و بناهای تاریخی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: ما در ارتباط با مدیریت بافت‌های تاریخی دچار تعارضات ساختاری و سازمانی هستیم. قوانین موجود نیز در این زمینه کار‌آمد نیستند.

خسروی تاکید کرد: تصور من این است که نقشه راهی که توسط نخستین سند جامع مدیریت و حفاظت بافت و بناهای تاریخی تهران تهیه شده است ما را سریع تر به پاسخ می‌رساند.

وی با بیان اینکه معتقدم این سند به چالش‌های مرتبط با بافت‌های تاریخی توجه بسیار کرده است، افزود: همچنین این سند در کارگروه بافت تاریخی شورای ارتقاء کیفی شهر تهران و شورای فنی سازمان میراث فرهنگی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.