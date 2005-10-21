سفر وزير نفت هندوستان به ايران به منظور بررسي انتقال گاز ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از هندوستان تايمز، يك هيات بلند پايه از مقامات هندي به رياست اس.سي.تريپاتي وزير نفت هند هفته آينده به تهران سفر خواهند كرد تا به بررسي طرح انتقال گاز ايران بپردازند.

بر اساس اين گزارش، اين اولين جلسه رسمي درباره پروژه ساخت خط لوله گاز ايران - پاكستان - هند، پس از راي هند عليه برنامه هسته اي ايران در ماه گذشته در وين، خواهد بود.

برپايه اين گزارش، پس از سفر ماه آگوست هادي نژاد حسينيان معاون وزير نفت ايران به دهلي نو، نشست تهران نخستين دور مذاكرات رسمي بين دو طرف محسوب مي شود كه به گفته ناظران احتمالا تحت تاثير راي دهلي نو عليه ايران قرار خواهد داشت.

اين گزارش به نقل از يك مقام بلند پايه وزارت نفت هندوستان مي افزايد، سفر وزير نفت هندوستان به ايران به دنبال دعوت معاون وزير نفت ايران از مقامات هندي خواهد بود و در 24 اكتبر (دوشنبه دوم آبان) صورت خواهد گرفت.

قرار است طي اين سفر دومين دور مذاكرات گروه كاري مشترك ساخت خط لوله گاز ايران برگزار شود، نخستين دور اين مذاكرات ماه آگوست در دهلي نو انجام شد.

مقامات هندي همچنين اعلام كرده اند كه براي نهايي كردن مفاد پروژه در موعد زماني 31 دسامبر، آماده بررسي مسائل مختلف اين پروژه طي سفر به تهران خواهند بود.

از سوي ديگر، يك مقام بلندپايه وزارت نفت هندوستان تاكيد كرد هر چند اين نشست يك ماه پس از راي هندوستان عليه برنامه هسته اي ايران صورت مي پذيرد، اما مسائل سياسي هيچگونه تاثيري بر روند مذاكرات ساخت خط لوله گاز ايران نخواهند داشت.

مقامات هندي همچنين متذكر شدند كه آنها در مذاكره با مقامات ايراني، امكان واردات بيشتر گاز مايع ال.ان.جي از ايران را مورد بررسي قرار خواهند داد.

بعلاوه، انتظار مي رود در طي اين گفتگوهاي دوجانبه علاقه هندوستان به مشاركت در بخشهاي هيدروكربن ايران نيز مورد بررسي قرار گيرد.

براساس اين گزارش، ايران تاكنون به شركتهاي هندي امكان مشاركت در كاوش بلوكهاي يادآوران و جفير را داده است، كه در چارچوب موافقتنامه فروش گاز مايع ال.ان.جي به هند بوده است.