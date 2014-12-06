به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور، عصر امروز تیم‌های پدیده مشهد و نفت تهران برابر هم به میدان رفتند که این بازی در پایان 90 دقیقه و دو وقت 15 دقیقه اضافی با تساوی یک بر یک همراه شد.

در نهایت تیم فوتبال نفت تهران با برتری 8 بر 7 در ضربات پنالتی و در مجموع 9 بر 8 در جریان مسابقه به دیدار فینال این مسابقات صعود کرد و حریف ذوب‌آهن در بازی پایانی این جام شد. دیدار فینال جام حذفی روز اول خردادماه سال 94 برگزار می‌شود.

در این مسابقه که در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد، مرتضی پورعلی‌گنجی در دقیقه 23 برای تیم نفت تهران و یونس شاکری در دقیقه 71 برای پدیده گل زدند.

در ضیافت پنالتی‌ها، ابتدا غلامرضا عنایتی ضربه خود را به تیر دروازه زد اما بهادر نسیموف، عباس محمدرضایی، معین عباسیان، یونس شاکری، اکبر صادقی، نظرزاده، رضا ناصحی دیگر ضربات پدیده را به گل تبدیل کردند. در نهایت ضربه زوران که زننده نهمین پنالتی تیم پدیده بود، توسط بیرانوند مهار شد.

همچنین لئوناردو پادوانی، حسین ابراهیمی، مهدی شیری، وحید حمدی‌نژاد، مرتضی پور‌علی‌گنجی، امین حاج محمدی، امیرارسلان مطهری و وحید امیری ضربات خود را به گل تبدیل کردند اما ضربه ایمان مبعلی که پنالتی پنجم تیم نفت بود، توسط مجتبی روشن‌گر مهار شد.