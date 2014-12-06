بودجه 60 میلیارد تومانی تئاتر سال 94 به معاونت هنری ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی که در جلسه هیات موسس انجمن هنرهای نمایشی ایران شرکت کرده بود، ضمن دریافت گزارشهای مربوط به فعالیتهای جاری و طرحهای آینده انجمن، از ارائه بودجه سال 94 تئاتر به معاونت هنری خبر داد و گفت: بودجه 60 میلیارد تومانی را در قالب طرحهای مستمر و جدید به معاونت هنری ارائه دادهایم. امیدواریم با توجه ویژهای که از سوی آقای جنتی وزیر محترم و همچنین آقای مرادخانی معاون محترم امور هنری وزارتخانه نسبت به تئاتر سراغ داریم، این بودجه تصویب شود.
طاهری افزود: در کارشناسیهای اولیهای که طی سه ماه گذشته در ادارهکل هنرهای نمایشی صورت گرفت، رقمی بالغ بر 115 میلیارد تومان را برای بودجه سال 94 تئاتر برآورد کرده بودیم، اما با توجه به محدودیتهای بودجه کل کشور برای سال آینده، ناچار شدیم با ملاحظاتی، به ارائه بودجه 60 میلیارد تومانی بسنده کنیم و نهایتاً ماه گذشته، آن را تقدیم معاونت امور هنری کردیم.
وی با اعلام آمادگی برای دفاع از جزییات بودجه پیشنهادی در کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: لازم میدانم از همت و اقدام خالصانه هنرمندان حوزه هنرهای نمایشی در امضا و ارائه نامهای به مسئولان اجرایی و دستاندرکاران قانونگذار کشور به منظور افزایش بودجه تئاتر کشور، تشکر و قدردانی کنم.
مدیرکل هنرهای نمایشی در پاسخ به این که تاکنون چه مقدار از بودجه سال جاری تحقق یافته، بیان کرد: تا امروز که ماه نهم سال را سپری میکنیم، نزدیک به سه میلیارد تومان یعنی تقریباً یکسوم بودجه مصوب را دریافت کردهایم که بخشهایی از هزینههای برگزاری اردیبهشت تئاتر، جشنوارههای تئاتر عروسکی، استانی، کودک و نوجوان، منطقهای، مریوان و... را توانستهایم، بپردازیم، اما برای بقیه پرداختها، همچنان با کمبود مواجهیم.
طاهری در پایان با اشاره به مساعدت وزیر و معاون امور هنری در پرداخت یک سوم از 3 میلیارد تومان بدهیهای معوقه مربوط به ادوار گذشته هنرمندان، در شهریور امسال بیان کرد: در جلسهای که اخیراً با معاون امور هنری داشتیم، ایشان اظهار امیدواری کرد که روند پرداخت معوقات پیشین و همچنین بدهی امسال هنرمندان تا قبل از برگزاری سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، سرعت بیشتری پیدا کند و در این زمینه قول مساعد داده شد.
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