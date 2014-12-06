سهم منطقه ۲۰ از تصادفات فوتی شهر تهران ناچیز است

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا اسفراینی نژاد با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه اکثر مصدومین تصادفات رانندگی پهنه جنوب و حریم شهرری به بیمارستان های شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی واقع در منطقه ۲۰ منتقل می شوند بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۹۲ این منطقه بیشترین مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی در شهر تهران را داشته در صورتی که این میزان در منطقه ۲۰ بسیار ناچیز است.

اسفراینی نژاد به وجود ۳۰ نقطه جمعیتی در محدوده حریم شهرری نیز اشاره کرد و گفت: تنها ۵/۵ درصد از تصادفات فوتی رانندگی شهر تهران در منطقه ۲۰ اتفاق می افتد که اکثر آنها عابرین پیاده و راکبان موتورسیکلت هستند.

وی عدم توجه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را از مهمترین دلایل تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی عنوان کرد و اظهار داشت: ارائه آموزش های شهروندی در زمینه مسائل ایمنی و ترافیک از فعالیت های اولویت دار مدیریت شهری است که با وجود محیط آموزشی بوستان ترافیک و فعالیت مربیان ترافیک یار برای دانش آموزان و راکبان موتورسیکلت در منطقه ۲۰ به صورت مستمر در حال اجراست.