به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان بعد ازظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی در محل استانداری و در جمع خبرنگاران، در ارتباط با تدوین سند راهبردیICT استان اظهار کرد: این سند یکی از مهمترین سندهای راهبردی و اجرایی در سطح استان خراسان رضوی است که نباید جنبه کتابخانه ای به خود بگیرد در همین راستا باید تمام دستگاه های اجرایی، نمایندگان یا معاونین خود را به منظور آموزش های لازم معرفی کنند.

وی افزود: اعتبارات لازم جهت اجرای سند راهبردی ICT خراسان رضوی باید در بودجه سال ۹۴ تعیین شود تا در سال جدید شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به اهمیت این سند لازم است تا در صورت داشتن مشکلات و انتقادات از سوی هر یک از مدیران دستگاه ها اعلام و در جهت تصحیح و اصلاح آن اقدام شود، چرا که این سند به صورت پایلوت در دستگاه های اجرایی مشهد و سپس در شهرستان ها اجرایی خواهد شد.

همچنین معاون توسعه مدیریت استانداری خراسان رضوی در این جلسه عنوان کرد: با توجه به ضرورت جامع نگری و یکپارچه سازی در فناوری اطلاعات و ممانعت از موازی کاری دستگاه های اجرایی و نیز ضرورت ایجاد یک زبان مشترک؛ به همراه تعیین یک چشم انداز از سال ۹۰ در کمیسیون فناوری اطلاعات و پژوهش توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان مصوب و پارک علم و فناوری به عنوان مجری آن انتخاب شد.

احسان ارکانی تصریح کرد: سند راهبردی ICT در مراحل مختلف توسط ۱۰ کمیته، ۳۰ عضو و شش هزار نفر ساعت کار کارشناسی تدوین شد.

وی در ارتباط با اهمیت سند راهبردی ICT ادامه داد: بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی یک بحث مهم و از ملزومات قدرت نرم می باشد لذا مطالعات انجام شده با توجه به ضرورت و اهمیتی که داشت در سه بخش طراحی شده است.

معاون توسعه مدیریت استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر در ارتباط با جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه ۹۴ کشورهای جهان قرار داریم در حالیکه کشورهای دانمارک، کره جنوبی و سوئیس در رتبه های اول تا سوم قرار دارند لذا باید تلاش کنیم با استفاده از این سند رتبه خراسان رضوی را بالاتر ببریم.

وی با اشاره به بالا بودن سطح سواد اطلاعاتی در خراسان رضوی، خاطر نشان کرد: با توجه به تاکید استاندار خراسان رضوی نسبت به تهیه کریدور فناوری، سند راهبردی ICT می تواند به عنوان نقشه راه نقش بسیار مناسبی را ایفا کند.

ارکانی ادامه داد: برای اجرای این سند ۱۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار در طی پنج سال در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این طرح ترکیب و تدوین حوزه های مختلف در قالب یک سند بوده است که جهت تهیه و تدوین آن از تمامی سازمان ها و نهادهای اجرایی خراسان رضوی در قالب کمیته های تخصصی بهره گرفته ایم.