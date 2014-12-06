۱۲۲۲ پروژه عمرانی در سراسر كشور از محل زكات اجرا شد

سعيد ستاري در جريان سفر به شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجراي یک هزار و ۲۲۲ پروژه عمراني از محل زكات اظهار داشت: اين پروژه ها با رقمي معادل ۴۱۸ ميليارد ريال در سطح روستاهاي كشور اجرا شده است.

وي گفت: از اين تعداد پروژه عمراني ۳۹ خانه عالم، ۲۹ غسالخانه، ۷۵۱باب مسجد، ۲۵۹ پروژه شامل فاطميه، حسينيه و زينبيه و ۱۳۱ كتابخانه از محل زكات جمع آوري شده تعمير، بازسازي، مرمت و بهسازي شده است.

عضو شوراي مركزي كميته امداد امام خميني (ره) با بيان اينكه بيش از يك هزار ميليارد ريال مجموع پرداختي زكات در سال گذشته بوده است، افزود: طی سال گذشته شش هزار و ۱۵۰ پروژه عمراني از محل زكات جمع آوري شده تعمير، بازسازي و يا احداث شد.

ستاري با تصریح بر اینکه اين اقدام ارزنده در راستای توسعه روستاها بوده و تاثير قابل ملاحظه اي به همراه داشته است اضافه كرد: بيش از هفت سرويس بهداشتي و حمام از محل مساعدت خيران زكات و معاونت حمايت و سلامت خانواده كميته امداد براي مدد جويان و نيازمندان تامين شده است.

وي در خاتمه گفت: كميته امداد امام خميني (ره) به دليل تلاش گسترده در امر توسعه روستا و از محل كمك هاي زكات به عنوان آبادگر روستا انتخاب و مورد تجليل قرار گرفت.