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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۱

ستاری در گفتگو با مهر:

۱۲۲۲ پروژه عمرانی در سراسر كشور از محل زكات اجرا شد

۱۲۲۲ پروژه عمرانی در سراسر كشور از محل زكات اجرا شد

دامغان - معاون توسعه مشاركت های مردمي كميته امداد امام خمينی (ره) از اجرای یک هزار و ۲۲۲ پروژه عمرانی از محل زكات جمع آوری شده در سراسر كشور خبر داد.

سعيد ستاري در جريان سفر به شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجراي یک هزار و ۲۲۲ پروژه عمراني از محل زكات اظهار داشت: اين پروژه ها با رقمي معادل ۴۱۸ ميليارد ريال در سطح روستاهاي كشور اجرا شده است.

وي گفت: از اين تعداد پروژه عمراني ۳۹ خانه عالم، ۲۹ غسالخانه، ۷۵۱باب مسجد، ۲۵۹ پروژه شامل فاطميه، حسينيه و زينبيه و ۱۳۱ كتابخانه از محل زكات جمع آوري شده تعمير، بازسازي، مرمت و بهسازي شده است.

عضو شوراي مركزي كميته امداد امام خميني (ره) با بيان اينكه بيش از يك هزار ميليارد ريال مجموع پرداختي زكات در سال گذشته بوده است، افزود: طی سال گذشته شش هزار و ۱۵۰ پروژه عمراني از محل زكات جمع آوري شده تعمير، بازسازي و يا احداث شد.

ستاري با تصریح بر اینکه اين اقدام ارزنده در راستای توسعه روستاها بوده و تاثير قابل ملاحظه اي به همراه داشته است اضافه كرد: بيش از هفت سرويس بهداشتي و حمام از محل مساعدت خيران زكات و معاونت حمايت و سلامت خانواده كميته امداد براي مدد جويان و نيازمندان تامين شده است.

وي در خاتمه گفت: كميته امداد امام خميني (ره) به دليل تلاش گسترده در امر توسعه روستا و از محل كمك هاي زكات به عنوان آبادگر روستا انتخاب و مورد تجليل قرار گرفت.

 

 

کد مطلب 2437193

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