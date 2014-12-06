6 کشته و مجروح بر اثر دو انفجار در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، انفجار دو بمب کنار جاده ای که توسط شبه نظامیان کار گذاشته شده بود به کشته شدن دست کم یک نیروی پلیس و 5 نفر دیگر از جمله 2 غیرنظامی شد.

در نخستین انفجار که حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی در شهر پولی خمری مرکز ولایت شمالی بغلان رخ داد دو عابر پیاده مجروح شدند. بر این اساس این بمب کنترل شونده از راه دور در مسیر یک خودروی نیروهای پلیس منفجر شده است. نیروهای امنیتی افغان روز گذشته 4 بمب مشابه را در این منطقه کشف و خنثی کرده بودند.

در انفجاری دیگر که حوالی ظهر امروز در مرکز ولایت خوست در 150 کیلومتری جنوب شرق کابل رخ داد یک نیروی پلیس کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. "مبارز زادران" سخنگوی پلیس خوست با اعلام این خبر گفت: این بمب در منطقه ای در خارج از شهر خوست و در نزدیکی خودروی پلیس منفجر شده است. مقامات محلی شبه نظامیان طالبان را مسئول این انفجارها می دانند.