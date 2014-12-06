به گزارش خبرگزاری مهر،نخستین سند جامع مدیریت و حفاظت بافت و بناهای تاریخی پایتخت با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و مدیران و متخصصان حوزه شهر سازی و معماری در شورای راهبردی شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران توسط مدیر بافت تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر پایتخت در این نشست با بیان اینکه ارائه این سند در نوع خود بسیار ارزشمند است، گفت: بحث سنجش وضعیت موجود، آسیبشناسی و مدیریت بافتهای تاریخی نیز باید در این سند مورد توجه قرار گیرد.
محمد سالاری افزود: برای تحقق این سند باید آسیبشناسی وضعیت موجود را داشته باشیم و در آن دلایل و علتهایی که در گذشته باعث ایجاد مشکل در بافتهای تاریخی شده است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
وی اظهار کرد: موضوع صیانت از بافتهای تاریخی هم اکنون دغدغه مسئولان کشور بویژه مقام معظم رهبری، مسئولان شهرداری، اعضای شورای شهر و جامعه دانشگاهی است؛ زیرا بحث هویت بخشی به کلانشهر تهران به عنوان پایتخت کشور و امالقرای جهان اسلام بسیار با اهمیت است.
سالاری با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر برخی از بناهای تاریخی به محلهای متروکه تبدیل شدهاند و از این طریق شاهد بروزآسیبهای اجتماعی در اطراف آنها هستیم، گفت: با کاربردی کردن «سند جامع مدیریت حفاظت بافتها و بناهای تاریخی» میتوان از مشکلات موجود در این حوزه جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه لازم است در این سند نحوه بهرهبرداری از بافتهای تاریخی نیز دیده شود، ادامه داد: یکی از دلایل تخلیه بافتهای تاریخی این است که چگونگی بهرهبرداری از آنها را به عنوان یک الگو تدبیر نکردهایم و تنها به موضوعات حفاظت و صیانت پرداختهایم.
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه برخی کشورها پیشرفتهای خوبی در نگهداری و ساماندهی بناهای تاریخی داشتهاند، تاکید کرد: بدین معنا که با ارائه ایجاد کاربریهای مجاز اجتماعی، گردشگری و خدماتی حضور مردم را در آن مکانها پررنگ کردهاند.
سالاری در پایان با اشاره به اینکه اکنون ما به بناهای تاریخی به عنوان یک مکان مقدس نگاه میکنیم، گفت: متاسفانه این تفکر در میان برخی از مسئولان وجود دارد که رفت و آمد در بناهای تاریخی باعث از بین رفتنشان میشود، اما باید گفت که این تفکر اشتباه است.
همچنین مدیر کل دفتر طراحی کالبدی وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه گفت: برای اینکه سند جامع بافتهای تاریخی به جایگاه خود دست پیدا کند نیاز به پیگیری مداوم و اصلاح قوانین داریم. همچنین باید نگرشها اصلاح شود.
زهره داوودپور با بیان اینکه باید این باور که بافتهای تاریخی ثروت یک شهر هستند در میان شهروندان شکل گیرد، افزود: این مکانها هویت امروز را به فردا متصل میکند. بر این اساس میتوان گفت؛ برای شکلگیری این باور نیاز به فرهنگ سازی و مطالعات بسیار داریم.
وی در پایان گفت: اگر اعتقاد داشته باشیم که بافتهای تاریخی بیش از یک تک بنا هستند و برای آنها کارکردهای جدیدی درنظر بگیریم، میتوانیم در این بناها روح جدیدی دمیده و از نابودی آنها جلوگیری کنیم.
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