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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۶

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران‌:

صیانت از بافت‌های تاریخی دغدغه مدیریت شهری و اعضای شورای شهر است

صیانت از بافت‌های تاریخی دغدغه مدیریت شهری و اعضای شورای شهر است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران‌ گفت:موضوع صیانت از بافت‌های تاریخی هم اکنون دغدغه مسئولان کشور ،اعضای شورای شهر و ... است.

به گزارش خبرگزاری مهر،نخستین سند جامع مدیریت و حفاظت بافت و بناهای تاریخی پایتخت با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مدیران و متخصصان حوزه شهر سازی و معماری در شورای راهبردی شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران توسط مدیر بافت تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه شد. 

 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر پایتخت در این نشست با بیان اینکه ارائه این سند در نوع خود بسیار ارزشمند است، گفت: بحث سنجش وضعیت موجود،‌ آسیب‌شناسی و مدیریت بافت‌های تاریخی نیز باید در این سند مورد توجه قرار گیرد. 

محمد سالاری افزود: برای تحقق‌ این سند باید آسیب‌شناسی وضعیت موجود را داشته باشیم و در آن دلایل و علت‌هایی که در گذشته باعث ایجاد مشکل در بافت‌های تاریخی شده است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 

وی اظهار کرد: موضوع صیانت از بافت‌های تاریخی هم اکنون دغدغه مسئولان کشور بویژه مقام معظم رهبری، مسئولان شهرداری، اعضای شورای شهر و جامعه دانشگاهی است؛ زیرا بحث هویت بخشی به کلانشهر تهران به عنوان پایتخت کشور و ام‌القرای جهان اسلام بسیار با اهمیت است.  

سالاری با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر برخی از بناهای تاریخی به محل‌های متروکه تبدیل شده‌اند و از این طریق شاهد بروزآسیب‌های اجتماعی در اطراف آنها هستیم،‌ گفت: با کاربردی کردن «سند جامع مدیریت حفاظت بافت‌ها و بناهای تاریخی» می‌توان از مشکلات موجود در این حوزه جلوگیری کرد. 

وی با بیان اینکه لازم است در این سند نحوه بهره‌برداری از بافت‌های تاریخی نیز دیده شود، ادامه داد: یکی از دلایل تخلیه بافت‌های تاریخی این است که چگونگی بهره‌برداری از آنها را به عنوان یک الگو تدبیر نکرده‌ایم و تنها به موضوعات حفاظت و صیانت پرداخته‌ایم.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با  اشاره به اینکه برخی کشورها پیشرفت‌های خوبی در نگهداری و ساماندهی بناهای تاریخی داشته‌اند، تاکید کرد: بدین معنا که با ارائه ایجاد کاربری‌های مجاز اجتماعی، گردشگری و خدماتی حضور مردم را در آن مکان‌ها  پررنگ کرده‌اند.  

سالاری در پایان با اشاره به اینکه اکنون ما به بناهای تاریخی به عنوان یک مکان  مقدس نگاه می‌کنیم، گفت:  متاسفانه این تفکر در میان برخی از مسئولان وجود دارد که رفت و آمد در بناهای تاریخی باعث از بین رفتنشان می‌شود، ‌اما باید گفت که این تفکر اشتباه است. 
همچنین مدیر کل دفتر طراحی کالبدی وزارت راه و شهر‌سازی نیز در این جلسه گفت: برای اینکه سند جامع بافت‌های تاریخی به جایگاه خود  دست پیدا کند نیاز به پیگیری مداوم و اصلاح قوانین داریم. همچنین باید نگرش‌ها اصلاح شود. 
زهره داوود‌پور با بیان اینکه باید این باور که بافت‌های تاریخی ثروت یک شهر هستند در میان شهروندان شکل گیرد، افزود:  این مکان‌ها هویت امروز را به  فردا متصل می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت؛ برای شکل‌‌گیری این باور نیاز به فرهنگ سازی و مطالعات بسیار داریم. 

وی در پایان گفت:  اگر اعتقاد داشته باشیم که بافت‌های تاریخی بیش از یک تک بنا هستند و برای آنها کارکردهای جدیدی درنظر بگیریم،‌ می‌توانیم در این بناها روح جدیدی دمیده و از نابودی‌ آنها جلوگیری کنیم.  

 

کد مطلب 2437195
نورا حسینی

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