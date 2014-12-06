مسئولیتی برای مدیریت پسماند مراکز بهداشتی و درمانی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن کریمیان دضمن بیان این مطلب گفت: طبق ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه در شهرها، روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها است. ضمن اینکه، مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود.

او در ادامه تصریح کرد: براساس تبصره 1 ماده 2 قانون، پسماندهای پزشکی و بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند. همچنین طبق ماده 13 قانون مدیریت پسماند مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آن ها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

کریمیان با اشاره به موضوع مدیریت پسماندهای بهداشتی گفت: سازمان مدیریت پسماند هیچ گونه مسئولیتی از بابت مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی ندارد و در همین راستا سازمان مدیریت پسماند ضمن عقد قرارداد با واحدهای متقاضی نسبت به جمع آوری، انتقال و دفن این پسماندها مبادرت می ورزد. ضمنا" پردازش و بازیافت پسماندهای مذکور مطابق ماده 13 قانون مدیریت پسماند ممنوع است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در ادامه خاطر نشان کرد: پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی که بی خطر سازی نشده است باید ابتدا توسط خود مراکز تولید کننده بی خطر شده و به پسماند عادی و شبه خانگی تبدیل شوند و سپس این سازمان آن را جمع آوری و به مرکز دفع آرادکوه منتقل و بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت WHO در ترانشه های مخصوص ریخته و آهک و خاک روی آن می ریزد.

او در پایان گفت: در حال حاضر نیز مذاکراتی در خصوص ارتقای سیستم جمع آوری پسماند های بیمارستانی و احداث زباله سوز مرکزی جهت امحای زباله های بیمارستانی صورت گرفته که در صورت توافق با وزارت بهداشت و تایید سازمان حفاظت محیط زیست اجرا خواهد شد.