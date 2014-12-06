وضعیت برداشت آب از مخازن سدها/ ذخایر موجود افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجم آب خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه امسال، چهار ميليارد و 720 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان چهار ميليارد و 500 ميليون مترمکعب بود.

همچنین حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز هم‌ اکنون با 11.2 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 19 ميليارد و 540 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در زمان مشابه سال گذشته، معادل 17 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حجم آب برداشت‌ شده از مخازن سدهای کشور 5 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است.

میزان آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نیز به سه میلیارد و 780 میلیون مترمکعب رسیده است؛ در حالی که این حجم در مدت مشابه سال آبی گذشته سه ميليارد و 50 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

بر این اساس، حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 24 درصد افزایش داشته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز هم‌ اکنون با 11.2 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 19 ميليارد و 540 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در زمان مشابه سال گذشته، معادل 17 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

ظرفيت کلی مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني 47.4 ميليارد مترمكعب است.