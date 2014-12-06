46 نفر از نیروهای مبلغ هجرتی در زنجان مشغول به فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر ظهر شنبه در دیدار مبلغان طرح هجرت با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: یکی از وظایف مهم حوزههای علمیه، تبلیغ به شکل وسیع و مدرن است.
وی ادامه داد: نهادینه کردن امر تبلیغ در بین همه طلاب، تبیین استراتژیهای تبلیغ دین، تولید علم، ایجاد نهضت نرمافزاری روشهای نوین تبلیغ، ارائه آموزشهای کاربری، اعزام مبلغان به صورت بلندمدت و کوتاه مدت به داخل و خارج از کشور سازماندهی نیروهای غیرروحانی برای تبلیغ دین و ساماندهی مساجد از اهداف کلان معاونت تبلیغ و تهذیب حوزههای علمیه است.
حجتالاسلام ناصر افزود: محور قرار دادن نشر معارف قرآنی، تعمیق اخلاص و توجه به معنویات، گسترش فرهنگ انتظار، زدودن خرافات از چهره دین، ایجاد و افزایش گرایش به تربیت دینی در بین مسلمانان و فعال عمل کردن در عرصه تبلیغ و حفظ مردمی بودن تبلیغات دینی از جمله این سیاستها است.
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