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۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۰۲

بازي با توگو لغو شد ؛ تيم ملي ژاپن با آنگولا بازي مي كند

بازي با توگو لغو شد ؛ تيم ملي ژاپن با آنگولا بازي مي كند

فدراسيون فوتبال ژاپن اعلام كرد تيم ملي اين كشور در تاريخ 16 نوامبر به جاي توگو با آنگولا ديدار مي كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" براي دومين باراست كه طي اين هفته حريف تداركاتي تيم ملي ژاپن تغييرمي كند. قهرمان آسيا درابتدا قراربود با تيم ساحل عاج ديداركند اما مقامات تيم آفريقايي اعلام كردند درديدار مقابل ژاپن ، ديديه دروگبا و ديگربازيكنان كليدي خود را به خدمت ندارند.پس ازآن مقررشد تيم فوتبال ژاپن با توگو ديداركند اما ديداربا اين تيم نيزملغي اعلام شد چراكه مقامات ژاپني برسرعقد قرارداد با همتاي آفريقايي خود به توافق نرسيدند.
آنگولاسال آينده براي نخستين باردررقابت هاي جام جهاني شركت مي كند.

کد مطلب 243721

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