خانه هنرهای سنتی نی ریز به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا هادی با اعلام این خبر گفت : خانه شمشیری از جمله بناهای تاریخی این شهرستان ، یک مجموعه زیبا را تشکیل داده که به منظور حمایت از هنرمندان صنایع دستی وایجاد محیطی جهت عرضه تولیدات صنایع دستی شهرستان به عنوان خانه هنرهای سنتی در سال جاری در شهرستان نی ریز راه اندازی می شود.

هادی هدف از راه اندازی این مجموعه را تولید صنایع دستی عنوان کرد و گفت : صنعتگران در خانه صنایع دستی نی ریز که پیش از این در نی ریز راه اندازی شد، صنایع دستی را تولید می کنند ومواد خام به یک اثر هنری و صنایع دستی تبدیل می شود و در مرحله دوم تولیدات صنایع دستی صنعتگران ،در خانه هنرهای سنتی ، به هنرهای دیگر همچون تذهیب، مینیاتور و .... آراسته می شوند و جهت عرضه به بازار آماده خواهند شد .

هادی در ادامه گفت: در حال تجهیز این مجموعه هستیم و به زودی شاهد افتتاح خانه هنرهای سنتی نیز خواهیم بود.

وی به فعالیت های خانه صنایع دستی نی ریز به عنوان اولین خانه صنایع دستی استان فارس ، که در عرصه تولید و آموزش صنایع دستی بومی به شکل فعال و پویا در این شهرستان ارائه خدمات می دهد اشاره کرد وگفت: آموزش و ترویج صنایع دستی بومی یکی از اهداف میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان نی ریز است که در این راستا منزل تاریخی حیدری با شماره ثبت 13524 توسط شهرداری نی ریز خریداری و جهت راه اندازی خانه صنایع دستی در اختیار نمایندگی شهرستان نی ریز قرار گرفت .

هادی افزود: این مرکز برای اولین بار در استان فارس با هدف احیاء صنایع دستی منسوخ شده بومی شهرستان با همکاری و مساعدت شهرداری شهر نی ریز و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس در بهمن ماه 89 به عنوان اولین مرکز آموزش تخصصی صنایع دستی شهرستان راه اندازی و در رشته های آموزشی ( سفالگری ، هنرهای چوبی از قبیل خراطی ،معرق ،منبت و مشبک ، طراحی سنتی ، سراجی،مجسمه سازی ، چاقو سازی)فعالیت دارد که هم اکنون نیز از هنرجویان علاقمند به صنایع دستی ثبت نام می کند .

وی همچنین گفت: راه اندازی نمایشگاه و فروشگاه دائمی و فعالیت به صورت زنده در رشته های مرتبط با چوب از دیگر بخش های این مکان می باشد که برای هر بیننده ای جذاب است.

حمیدرضا هادی در ادامه از همکاری شهرداری نی ریز در راستای تملک ودر اختیار گذاشتن این دو خانه تاریخی تقدیر کرد.