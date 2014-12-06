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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۹

نارندرا مودی:

تلاش شبه نظامیان برای صدمه زدن به دمکراسی هند بی نتیجه است

تلاش شبه نظامیان برای صدمه زدن به دمکراسی هند بی نتیجه است

نخست وزیر هند ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به کشمیر، شبه نظامیان را به تلاش برای صدمه زدن به دمکراسی این کشور متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "نارندرا مودی" نخست وزیر هند حمله روز گذشته شبه نظامیان به کشمیر را محکوم کرد. وی با بیان این که عاملان این حمله در تلاش اند به دمکراسی هند صدمه بزنند تاکید کرد، این تلاش بی نتیجه است.

وی که در یک تجمع سیاسی در ایالت جهارخند واقع در شرق هند سخن می گفت از نیروهای ارتش و پلیس که برای حفظ امنیت کشور جان خود را به خطر می اندازند، قدردانی کرد. این سخنان پس از وقوع سلسله حملات تروریستی روز جمعه در منطقه کشمیر تحت کنترل هند بیان می شود.

در همین رابطه "راجنات سینگ" وزیر کشور هند دولت پاکستان را متهم کرده است که با بی توجهی به منطقه مرزی، اجازه عبور شبه نظامیان و هدف قرار دادن بخش تحت کنترل هند را داده است. به گفته وی اگر پاکستان قادر به کنترل مرز نیست، باید این مطلب را با دهلی نو در میان بگذارد.

کد مطلب 2437216

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