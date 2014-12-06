صادقی و آندو غایب بودند / مربیان پا به توپ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال در حالی عصر امروز شنبه برگزار شد که حواشی زیر را در پی داشت:

* یک خانم مسن که اعلام کرد از بازیکنان سابق تیم بانوان استقلال بوده و پیشکسوت این باشگاه محسوب می‌شود در ابتدای تمرین با اکثر بازیکنان استقلال دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین گفتگوی ویژه‌ای را با محسن فروزان داشت.

* 10 بازیکن تیم‌های پایه استقلال پیش از شروع تمرین در کنار زمین مشغول تمرین بودند.

* همزمان با تمرین استقلال چند کارگر کارواش در مجموعه مشغول شستن ماشین آرش برهانی بودند.

* در حالی که قرار بود پیش از شروع تمرین از آندرانیک تیموریان بابت اتفاقاتی که در یکی، دو دیدار اخیر این تیم افتاده دلجویی شود اما وی در این تمرین غایب بود.

* امیرحسین صادقی دیگر غایب این جلسه تمرینی بود که طبق اعلام سرپرست تیم، به علت فوت ناگهانی عمویش به قم سفر کرده بود.

* هاشم بیک‌زاده بعد از دو روز غیبت در تمرین استقلال حاضر شد.

* آبی‌ها تمرین خود را با دویدن شروع کردند و سپس به انجام حرکات کششی پرداختند. پس از آن هم کار با توپ و حرکات تاکتیکی و بازی در یک نیمه زمین در دستور کار قرار گرفت.

* 70 تماشاگر از نزدیک تمرین امروز استقلال را مشاهده می‌کردند. حول محور صحبت هواداران استقلال نتایج این تیم در هفته‌های گذشته بود. تعدادی از آنها معتقد بودند اگر علیرضا منصوریان سرمربی استقلال شود این تیم قهرمان لیگ خواهد شد.

* مربیان استقلال در گوشه‌ای از زمین به تنیس فوتبال مشغول شدند و تمرین جالبی را انجام دادند که در این میان کری‌های ستار همدانی در نوع خود جالب توجه به نظر می‌رسید.

* چهار دروازه‌بان استقلال زیر نظر کریم بوستانی تمرینات‌ اختصاصی را دنبال می‌کردند.

* حنیف عمران‌زاده پس از حضور در مراحل ابتدای تمرین و گرم کردن تمرین را ترک کرد.

* فوتبال در قالب دو تیم سبز و نارنجی برنامه دیگر آبی ها در این تمرین بود که شاهرخ بیانی در تیم نارنجی و ستار همدانی در تیم سبز پا به توپ شدند.

* بازیکنان استقلال و هواداران حاضر در مجموعه پیگیر نتیجه بازی نفت و پدیده در محله نیمه نهایی جام حذفی بودند. محسن فروزان در هنگام فوتبال درون تیمی، در گوشه‌ای از زمین تمرینات اختصاصی را با مربی دروازه‌بانان استقلال انجام داد.

* بازیکنان تیم سبز از عملکرد ستار همدانی رضایت چندانی نداشتند و بارها به علت عملکرد ضعیف به مربی خود معترض شدند.

* محمد قاضی هم در گوشه‌ای از زمین به صورت اختصاصی تمرینات بدنسازی را دنبال می‌کرد.

* عملکرد خوب جاسم کرار در فوتبال موجب شد تا هواداران استقلال بارها او را تشویق کنند.

* تمرین روز شنبه در حالی برگزار شد که حضور خبرنگاران و عکاسان ممنوع بود.