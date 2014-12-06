توسعه تحصیلات تکمیلی وایجاد شرکت های دانش بنیان اولویت دانشگاه آزاداست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده بعدازظهر امروز شنبه در دیدار با نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نسل جدید دانشگاه ها به دنبال کارآفرینی هستند، گفت: دانشگاه به دنبال ایجاد اشتغال و تولید ثروت با ایجاد شرکت های دانش بنیان است.

وی عنوان کرد: اکنون بار سنگینی بر روی مسئولان ومدیران دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته و باید در راستای عمل به وظایف خود تلاش بیشتری کنند.

وی اظهارداشت: دانشگاه آزاد اسلامی قطعا بدون شرکت های دانش بنیان نمی تواند به فعالیت های خود به ویژه در عرصه پژوهشی ادامه دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام اینکه هم اکنون 99 درصد درآمد دانشگاه آزاد متکی به شهریه است، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته شده به دنبال رساندن این میزان به 90 درصد تا پایان امسال هستیم.

میرزاده بر فعالیت های تولیدی و اشتغالزایی تاکید کرد و ادامه داد: توسعه تحصیلات تکمیلی و ایجاد شرکت های دانش بنیان در اولویت دانشگاه آزاد قرار دارد.

وی بیان کرد: به محض تامین زمین و محل مورد نیاز پارک علم وفن آوری در کردستان این پارک در دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج احداث می شود.

وی ادامه داد:یکی دیگر از برنامه های دانشگاه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان است و اینگونه از نیروهای خلاق حمایت می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی عملکرد مطلوبی در کردستان داشته است.