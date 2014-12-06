مشکلی با شریعتمداری نداریم/ دانشجویان بدون هماهنگی مهمان دعوت کردند

سید احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد لغو حضور حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مراسم روز 16 آذر دانشگاه امیرکبیر گفت: دانشجویان بدون هماهنگی با شورای دانشگاه و بدون اخذ مجوز برای برگزاری مراسم، وی را دعوت کرده بودند و این در حالی است که در رسانه ها خبر حضور عزت الله ضرغامی رئیس سابق رسانه ملی نیز از سوی دانشجویان منتشر شده بود اما ضرغامی اصلا از این موضوع خبر نداشت و هرگز با وی هماهنگی نشده بود.

وی افزود: مسئولان دانشگاه با حضور شریعتمداری درمراسم روز 16 آذر دانشگاه هیچگونه مشکلی ندارد، چراکه این روز متعلق به دانشجویان و یک روز ملی است و همه ما از برگزاری مراسم ها مختلف در این روز استقبال می کنیم ولی باید ضوابط و قوانین دانشگاه برای برگزاری مراسم رعایت شود.

رئیس دانشگاه امیر کبیر با اشاره به اینکه در روز 16 آذر چند مراسم در دانشگاه برگزار می شود اظهار داشت: در روز 16 آذر مراسم های مختلفی در دانشگاه امیر کبیر برگزار می شود و نباید با هم در تداخل باشد اما دانشجویان برای دعوت از حسین شریعتمداری به این نکته توجه نکردند، اما در راستای ایجاد فضای فعالیت در دانشگاه که همیشه تلاش ما بر این بوده است دانشجویان می توانند برای هفته آینده برنامه ای را برای حضور وی هماهنگ کنند.

معتمدی افزود: دانشگاه تنها از حضور افرادی در دانشگاه ممانعت می کند که از نظر نهادهای مربوطه دارای مشکل سیاسی و امنیتی باشند در غیر این صورت با هیچ کس مشکلی نداریم اما تاکید می کنم ضوابط و قوانین دانشگاه باید رعایت شود.