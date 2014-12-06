افغانستان توان حفظ امنیت خود را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "چاک هیگل" وزیر دفاع آمریکا امروز در سفری غیرمنتظره وارد کابل پایتخت افغانستان شد. وی پیش از دیدار با مقامات کابل اعلام کرد اطمینان دارد که نیروهای امنیتی افغان توان مقابله با طالبان را دارند.

هیگل در آخرین سفر خود به افغانستان به عنوان وزیر دفاع آمریکا گفت: من اطمینان دارم که نیروهای امنیتی افغان توان دفاع از کابل را دارند. وی قرار است در دیدار با مقامات افغانستان در مورد وضعیت امنیتی این کشور و ماموریت نظامیان آمریکایی پس از پایان حضور ناتو در این کشور رایزنی کند.

هیگل همچنین از باقی ماندن هزار نظامی آمریکایی در افغانستان پس از پایان 2014 خبر داد. به گفته این مقام مستعفی پنتاگون ماموریت آمریکا در افغانستان علیرغم خطرناک بودن همچنان ادامه خواهد داشت.