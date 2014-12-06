دفع حمله داعش به پایگاه هوایی دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع سوری از دفع حمله داعش به پایگاه هوایی در استان دیرالزور در شرق سوریه از سوی ارتش این کشور خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند: تروریستهای داعش بامداد امروز به پایگاه هوایی دیرالزور حمله کردند اما مجبور به عقب نشینی شدند و شماری از آنها کشته شدند.

منابع نظامی سوری همچنین تسلط داعش بر مرکز نظامی 137 در اطراف فرودگاه دیرالزور را تکذیب کردند و افزودند: ارتش سوریه همه مناطقی که در الحویجه المریعیه از دست داده بود را بازپس گرفته است.

در درعا نیز ارتش سوریه شماری از تروریستها از جمله سرکرده گردان موسوم به اسود التوحید را به هلاکت رساند.

ارتش سوریه در حمص نیز عملیاتی علیه گروههای مسلح انجام داد.