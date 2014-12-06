صدا وسیما در راستای تحقق تفکر بسیجی درجامعه گام های بلندی برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رامک ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای رسانه دفاع مقدس با اشاره به اینکه صدا وسیما در راستای تحقق تفکر بسیجی در جامعه گام های بلندی برداشته است، اذعان داشت: برنامه ریزی مدونی در راستای تولید محتوا و برنامه در راستای تحقق تفکر بسیجی در جامعه توسط صدا و سیما شده است.

وی ادامه داد: رزمندگان اسلام دلاوری ها و ایثار گری ها بسیاری در زمان هشت سال دفاع مقدس در راستای حفاظت از مرز های کشور انجام داده اند.

وی بیان کرد: ایثارگریها و دلاوری های هشت سال دفاع مقدس باید بیان شود و نسل جدید با از خود گذشتگی رزمندگان آشنا شوند.

رئیس صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: تلاش برای توسعه زیر ساخت ها در صدا و سیما در حال انجام است.

وی تاکید کرد: در حوزه فرهنگی اقدامات قابل توجهی انجام شده است که مهمترین آنها تولید برنامه های مختلف با موضوعات فرهنگی است.

معاون هماهنگی سپاه قمر بنی هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم اظهار داشت: فرهنگ بسیجی باید در جامعه گسترش یابد چرا که اگر فرهنگ بسیجی در جامعه رواج پیدا کند بسیاری از مشکلات جامعه امروز حل خواهد شد.

آذر ادامه داد: صدا و سیما توانسته موفقیت های بزرگی در حوزه های مختلف به دست آورد.

معاون هماهنگی سپاه قمر بنی هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری بیان کرد: صدا و سیما نقش موثر و قابل توجه ای در راستای تحقق اهداف عالی نظام اسلامی ایران داشته است.