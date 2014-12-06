ظرفیت جذب دانشجوی خارجی در کردستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی بعد از ظهر امروزشنبه در نشست اعضای مجمع نمایندگان استان کردستان با رییس دانشگاه آزاد اسلامی در سنندج، عدم تبدیل علم به اشتغال را یکی از مشکلات موجود در کردستان خواند و گفت: لراه اندازی رشته های مقطع دکترا و کارشناسی ارشد یکی از راه حل های خروج از این مشکل است.

وی عنوان کرد: امیدواریم ایجاد این مقاطع و هم چنین رشته های فنی در دستور کار مسئولان دانشگاه آزاد در استان کردستان قرار گیرد تا بدین وسیله شاهد رفع مشکل بیکاری و به تبع توسعه استان باشیم.

وی با بیان اینکه کردستان نسبت به گذشته از نظر علمی رشد مطلوبی داشته است، اظهارداشت: برخی از مشکلات حوزه علمی استان که ساختاری هستند برای رفع آنها نیاز به تلاش مسئولان است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره وکامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: و برای رفع مشکلاتی که مربوط به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان است نیاز به برنامه ریزی اساسی است.



عضو مجمع نمایندگان استان کردستان با بیان اینکه ظرفیت جذب دانشجوی خارجی در استان وجود دارد خواستار اعطای مجوز به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان برای پذیرش دانشجو از کشور عراق شد.

مرادی بیان کرد: از لحاظ هیات علمی ظرفیت کافی برای جذب دانشجوی خارجی در استان وجود دارد و امیدواریم یکی از دستاوردهای سفر دکتر میرزاده به کردستان صدور مجوز برای جذب دانشجوی خارجی باشد.

وی یکی از برنامه های دولت در استان را مبادلات علمی و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق خواند و عنوان کرد: خوشبختانه دو طرف خواهان توسعه این ارتباطات هستند و می توان از این فرصت برای توسعه به ویژه در حوزه علمی بهره برد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی از شهرستان ها تمام مراکز آموزش عالی فعال است و در برخی هم شاهد عدم فعالیت این واحدها هستیم.

مرادی بیان کرد: مجمع نمایندگان استان کردستان همواره پیگیر مسایل و مشکلات حوزه آموزش عالی استان هستند و برای توسعه فضاهای آموزشی استان نیز از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.