دغدغه جوانان فارغ التحصیل اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عزیزی فارسانی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دغدغه جوانان فارغ التحصیل کشور اشتغال است، اظهار داشت: آموزش باید در راستای شغل های جامعه باشد.

وی افزود: هم اکنون فارغ التحصیلان بسیاری در کشور وجود دارد که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند و روی به شغل های دیگر آورده اند.

نماینده مردم اردل و فارسان وکوهرنگ وکیار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از بیکاران امروز جامعه فارغ التحصیلان هستند که باید در راستای به کار گیری آنها و ایجاد شغل برای آنها اقدامات قابل توجهی انجام شود.

وی ادامه داد: دانشگاه علمی کاربردی از دانشگاه ها برتر کشور است که آموزش رشته های کاربردی را در دستور کار دارد و توانسته در به کاری گیری جوانان در شغل های مختلف نقش مهمی ایفا کند.

نماینده مردم اردل و فارسان وکوهرنگ وکیار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حل اشتغال جوانان از مهمترین برنامه هایی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و در راستای آن تلاش شود.

عزیزی فارسانی تاکید کرد: اشتغال جوانان و کسب درآمد توسط آنها بسیاری از مشکلات را در جامعه حل می کند.