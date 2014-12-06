به راه افتادن موج اعتراضی علیه دیکتاتور صهیونیست در شبکه های اجتماعی

سرکوب خشونت آمیز فلسطینی های معترض به سیاست های اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی دستمایه موجی اعتراضی در شبکه های اجتماعی علیه این رژیم شده است. بر این اساس فعالان طرفدار فلسطین با انتشار تصاویری از "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی وی را با "آدولف هیتلر" دیکتاتور آلمان نازی مقایسه کرده و بر این باورند که نتانیاهو نیز به دلیل جنایاتی که مرتکب شده باید تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شود.

نتایج نظرسنجی که توسط روزنامه معاریو منتشر شده نشان می دهد که پنح حزب راست گرا و جریان های مذهبی اسرائیل در انتخابات زودهنگام ماه مارس، 60 کرسی از مجموع 120 کرسی کنیست (پارلمان رژیم صیونیستی) را تصاحب می کنند. این در حالی است که نتانیاهو برای باقی ماندن در پست نخست وزیری پس از این انتخابات بخت اندکی دارد.