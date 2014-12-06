واحد بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی در کردستان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، امید کریمیان بعدازظهر امروز شنبه در نشست اعضای مجمع نمایندگان استان کردستان با رییس دانشگاه آزاد اسلامی در سنندج گفت: بعد از انقلاب به همت مسئولان شاهد پیشرفت های خوبی در بخش های مختلف به ویژه آموزش عالی بودیم.

وی عنوان کرد: قبل از انقلاب اسلامی در کردستان یک دانشگاه آن هم وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه وجود داشت ولی امروز شاهد فعالیت 6 دانشگاه در این استان هستیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از زیرساخت های توسعه در استان ایجاد شده است، بیان کرد: هم اکنون هم پتانسیل و ظرفیت های مناسبی در استان برای توسعه وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی یکی از ظرفیت های استان را مرزی بودن آن خواند و عنوان کرد: با توجه به مرزی بودن استان ظرفیت راه اندازی و تاسیس واحد بین المللی دانشگاه آزاد در کردستان وجود دارد.

کریمیان عنوان کرد: بدون شک راه اندازی واحد بین المللی در کردستان منجر به ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد خواهد شد.

وی از نگاه ویژه میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به استان کردستان قدردانی کرد و خواستار حمایت بیشتر از واحدها و شرکت های دانش بنیان شد.