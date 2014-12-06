به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاوه بعد از ظهر شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی ورودی بخش فرخ شهر و ورودی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار برای توسعه بخش فرخ شهر مورد توجه قرار گیرد، اذعان داشت: بخش فرخ شهر یکی از مهمترین مناطق چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که در ورودی استان و در مسیر پر تردد ترین جاده های استان قرار دارد.

وی تاکید کرد: هم اکنون در این بخش ظرفیت های بزرگی وجود دارد که ضروررت دارد مورد توجه سرمایه گذاری قرار گیرد و این منطقه توسعه یابد.

حسین کاوه به اهمیت نقش سرمایه گذاری در بخش فرخ شهر اشاره کرد و تاکید کرد: هم اکنون بخش فرخ شهر از نزدیک ترین مناطق به شهر های بزرگ استان اصفهان همچون فولاد شهر، نجف آباد، زرین شهر، اصفهان و... است که این مهم پتاسیل بزرگی برای این منطقه به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به وجود ظرفیت های مختلف از جمله گردشگری در شهر فرخ شهر، گفت: شهر فرخ شهر هم اکنون دارای جاذبه های گردشگری بسیاری است که اگر مورد توجه قرار گیرد می تواند موجب توسعه بیشتر این منطقه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر بیان کرد: شورای اسلامی با برنامه ریزی ها و استفاده از نظرات نخبگان و اندیشمندان و کارشناسان در راستای توسعه این منطقه گام های بلندی برداشته است.

شهردار فرخ شهر نیز در این بازدید از انجام پروژه های عمرانی مختلف برای توسعه شهر فرخ شهر خبر داد، وتاکید کرد: با برنامه ریزی ها انجام شده پروژه های مختلفی عمرانی برای این شهر در نظر گرفته شده است که مراحل اجرایی برخی از آنها آغاز شده است.

رحیم جافری تصریح کرد: هم اکنون پروژه های عمرانی مختلفی در ورودی ها شهر فرخ شهر از سمت اصفهان در حال اجرا است که با انجام این پروژه ها این منطقه توسعه قابل توجهی خواهد داشت.

وی یادآور شد: امیدواریم پروژه های عمرانی این منطقه طبق برنامه زمانبندی شده اجرا شود و شهر در مسیر توسعه و پیشرفت بیشتر قرار گیرد.