  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۸

مسابقات حفظ ،قرائت و تفسير قرآن كريم در كرج پايان يافت

اولين دوره مسابقات حفظ ، قرائت و تفسير قرآن كريم در مؤسسه نشر معارف اسلامي شهرستان كرج به پايان رسيد.

حسن پاشايي مدير مؤسسه انوار الحكمه در حاشيه مراسم اختتاميه اين دوره از مسابقات در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" گفت : اين مسابقات با هدف تشويق و ايجاد انگيزه در بين علاقمندان به كتاب آسماني و گسترش علوم قرآني در بين جوانان ونوجوانان منطقه از اوسط ماه مبارك شعبان آغاز شد و در آستانه ليالي قدر نفرات برتر رشته هاي مختلف خود را شناخت .

پاشايي افزود : در جامعه كنوني كه عزم دشمنان ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران دور كردن مردم از ارزشهاي الهي است و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نمي كنند بهترين راه مقابله با اين تهاجم مقابله فرهنگي است و مؤثرترين راه نشر فرهنگ فراهم كردن شرايط نزديكي جوانان به قرآن و اصول اسلام است .

وي خاطر نشان كرد : در اين دوره از مسابقات شركت كنندگان در رشته هاي قرائت ، ترتيل ، حفظ و تفسير در دو مرحله مقدماتي و نيمه نهايي با هم به رقابت پرداختند و درمرحله فينال نيز نفرات برتر رشته هاي مختلف پس از رقابتي تنگاتنگ شناخته شدند.

در اين رقابتها كه با شركت 200 شركت كننده در رشته هاي مختلف برگزار شد ، عليرضا شهسواري ، مهرداد بيدقي و مجتبي رحيمي در رشته قرائت به عنوانهاي اول تا سوم دست يافتند . در رشته ترتيل مجتبي رحيمي ، جواد محمدي و حسين رحيمي رتبه هاي برتر را كسب كردند. در رشته تفسر جواد آرزومند ، عليرضا مختاري و علي افشار اول تا سوم شدند . در رشته حفظ نيز داود بياتي به عنوان اول دست يافت.

مؤسسه نور نشر معارف اسلامي به آموزش قرآن ، احكام و اعتقادات در بين جوانان و نوجوانان كرج مشغول است .

کد مطلب 243724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها