مسابقات حفظ ،قرائت و تفسير قرآن كريم در كرج پايان يافت

حسن پاشايي مدير مؤسسه انوار الحكمه در حاشيه مراسم اختتاميه اين دوره از مسابقات در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" گفت : اين مسابقات با هدف تشويق و ايجاد انگيزه در بين علاقمندان به كتاب آسماني و گسترش علوم قرآني در بين جوانان ونوجوانان منطقه از اوسط ماه مبارك شعبان آغاز شد و در آستانه ليالي قدر نفرات برتر رشته هاي مختلف خود را شناخت .

پاشايي افزود : در جامعه كنوني كه عزم دشمنان ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران دور كردن مردم از ارزشهاي الهي است و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نمي كنند بهترين راه مقابله با اين تهاجم مقابله فرهنگي است و مؤثرترين راه نشر فرهنگ فراهم كردن شرايط نزديكي جوانان به قرآن و اصول اسلام است .

وي خاطر نشان كرد : در اين دوره از مسابقات شركت كنندگان در رشته هاي قرائت ، ترتيل ، حفظ و تفسير در دو مرحله مقدماتي و نيمه نهايي با هم به رقابت پرداختند و درمرحله فينال نيز نفرات برتر رشته هاي مختلف پس از رقابتي تنگاتنگ شناخته شدند.

در اين رقابتها كه با شركت 200 شركت كننده در رشته هاي مختلف برگزار شد ، عليرضا شهسواري ، مهرداد بيدقي و مجتبي رحيمي در رشته قرائت به عنوانهاي اول تا سوم دست يافتند . در رشته ترتيل مجتبي رحيمي ، جواد محمدي و حسين رحيمي رتبه هاي برتر را كسب كردند. در رشته تفسر جواد آرزومند ، عليرضا مختاري و علي افشار اول تا سوم شدند . در رشته حفظ نيز داود بياتي به عنوان اول دست يافت.

مؤسسه نور نشر معارف اسلامي به آموزش قرآن ، احكام و اعتقادات در بين جوانان و نوجوانان كرج مشغول است .

