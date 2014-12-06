دانشگاه محقق اردبیلی با کمبود خوابگاه مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی رسولی عصر شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد دانشجویان دختر کارشناسی و کارشناسی ارشد از خوابگاه استفاده می کنند.

وی افزود: خوابگاه یا به صورت دولتی و یا خودگردان در اختیار دانشجویان دختر قرار گرفته و در حال حاضر تمامی دانشجویان دختر خوابگاه دانشجویی دارند.

به گفته معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی در عین حال ۱۰۰ درصد دانشجویان جدید الورود دختر و ۷۰ درصد دانشجویان جدید الورود پسر نیز از خوابگاه استفاده می کنند.

رسولی تصریح کرد: امسال برای اولین بار برای دانشجویان دختر و پسر در مقطع دکترا در داخل دانشگاه خوابگاه در نظر گرفته شد تا نیاز این گروه تامین شود.

وی عمده مشکل کمبود خوابگاه را ویژه دانشجویان پسر عنوان کرد و افزود: ۵۰ درصد دانشجویان پسر خوابگاه ندارند.

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: جمعیت دانشجویی این دانشگاه ۱۱ هزار و ۲۵۰ نفر است که با افزایش رشته های دانشگاهی افزایش آن پیش بینی می شود.

رسولی تاکید دارد که در چنین وضعیتی توسعه خوابگاه های دانشجویی اهمیت ویژه دارد و انتظار می رود خیرین نیز در این عرصه ورود مطلوبی داشته باشند.

وی از مکان یابی و خرید دو واحد خوابگاهی با ظرفیت ۳۶۰ نفر خبر داد و افزود: این دو خوابگاه در نزدیک دانشگاه از محل فروش خوابگاه های ملکی و تبدیل به احسن آن تا سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی در تشریح خدمات انجام شده برای توسعه خوابگاه های دانشجویی به موکت بندی شش هزار متر مربع از خوابگاه ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: در عین حال اضافه کردن خوابگاه خیام به خوابگاه های خودگردان، رنگ آمیزی خوابگاه برادران مقطع دکترا و مرمت سایر خوابگاه ها اجرا شده است.

دانشجوی ستاره دار نداریم

رسولی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تعداد دانشجویان اخراجی یا ستاره دار، اضافه کرد: دانشجوی اخراجی یا ستاره دار نداریم.

وی با بیان اینکه سیاست کمیته انضباطی این دانشگاه حل مسائل به صورت ریش سفیدانه است، تصریح کرد: پرونده های بسیاری قبل از تبدیل شدن به حکم قطعی به این شکل حل شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی تاکید دارد که در عین حال که مسائل انضباطی با دقت و سخت گیری پیگیری می شود اما کنترل ها بیشتر جنبه پدرانه دارد.

وی در عین حال در خصوص پرونده های مصرف مواد مخدر در این دانشگاه اضافه کرد: با وجود اینکه مشکلاتی از این دست در خوابگاه های این دانشگاه وجود دارد اما به مراتب کمتر از سایر دانشگاه ها به ویژه در استان های دیگر است.

رسولی تصریح کرد: در خصوص بررسی اعتیاد دانشجو دانشگاه اجازه آزمایش اعتیاد وی را ندارد و پرونده منوط به گزارش های واصله مورد بررسی قرار می گیرد.

این مسئول تاکید دارد که آسیب هایی از این دست در خوابگاه های دولتی به مراتب کمتر است و تاکید به افزایش خوابگاه ها با هدف کنترل آسیب های مختلف متوجه به دانشجو است.