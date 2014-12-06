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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۲۱

مشاء زمینی:

پرواز ساری - دبی راه اندازی می شود

پرواز ساری - دبی راه اندازی می شود

ساری - مدیرکل فرودگاه های مازندران گفت: نخستین پرواز ساری به دبی 9 دیماه امسال با ایرباس ۳۲۰ شرکت هواپیمایی قشم ایر از فرودگاه بین المللی دشت ناز مرکز استان انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی مشاءزمینی افزود: این پرواز سه شنبه هر هفته از ساری به دبی و جمعه از دبی به ساری صورت می گیرد.

وی افزود: با پیگیری های انجام شده از سوی یکی از شرکت های پروازی و استقبال مردم مازندران از پروازهای خارجی، مجوز خط پروازی دبی – ساری و بالعکس را با ایرباس ۳۲۰ دریافت کردیم.

مدیرکل فرودگاه های مازندران با اشاره به گردشگر پذیری استان، بیان داشت: فرودگاه بین المللی ساری پتانسیل بسیار بالایی برای انجام پروازهای خارجی دارد.

وی گفت: اگر پرواز دبی – ساری مورد استقبال مردم استان قرار گیرد افزایش این پرواز امکان پذیر است.

فرودگاه بین المللی ساری در حال حاضر به مقصدهای مشهد، تهران، شیراز، اصفهان، اهواز، بندرعباس، کیش، عسلویه، کرمان، جده، مدینه، نجف، بحرین و دبی پرواز دارد.

مازندران سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر دارد.

کد مطلب 2437244

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