نیوکاسل نخستین شکست چلسی را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس با خلق یک شگفتی توسط نیوکاسل آغاز شد. این تیم که عصر امروز شنبه میزبان چلسی بود در پایان شکست 2 بر یک را بر شاگردان مورینیو تحمیل کرد تا نخستین باخت آبی‌پوشان لندنی را در این فصل رقم بزند.

نیمه اول این دیدار که با بازی محتاط هر دو تیم همراه شده بود با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در این نیمه برای دقایقی چلسی میدانداری کرد و حتی یک بار روی ضربه ویلیان خطرساز شد با این حال نیوکاسل هم در ضد حملات بیکار نبود و چندین بار حریف را تحت تاثیر قرار داد.

در نیمه دوم بازی با سرعت بالایی پی گرفته شد. با وجود بازی رو به جلوی چلسی این تیم نیوکاسل بود که روی ضربه پاییس دمبا سیسه در دقیقه 57 به گل رسید. چلسی بعد از آن حملات خود را شدت بخشید و موقعیت‌های فراوانی را خلق کرد که یکی پس از دیگری از دست رفتند.

در دقیقه 78 بازی و در اوج حملات چلسی این تیم نیوکاسل بود که روی یک ضد حمله حساب شده بار دیگر توسط پاییس دمبا سیسه به گل رسید تا فاصله بیشتر شود. سه دقیقه بعد استیون تیلور از نیوکاسل اخراج شد و در دقیقه 83 دیدیه دروگبای تازه وارد با یک ضربه سر زیبا دروازه نیوکاسل را باز کرد.

دقایق پایانی بازی با حملات بی‌شمار تیم چلسی همراه بود اما در نهایت نتیجه تغییری نکرد تا نخستین شکست آبی‌پوشان لندنی توسط کلاغ‌ها به ثبت برسد. چلسی با این شکست 36 امتیاز باقی ماند و همچنان صدرنشین لیگ جزیره است. نیوکاسل هم با 23 امتیاز موقتا در رده هفتم جدول قرار گرفت.