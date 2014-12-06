برخی بدنبال تحریک افکار عمومی و گروههای سیاسی عراقی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: اظهارات نسبت داده شده به سفیر آمریکا درباره اعطای مصونیت به نیروهای آمریکایی بی اساس و شگفت آور است.

در این بیانیه آمده است: در عراق نیروهای آمریکایی حضور ندارند و فقط آموزش دهندگان حضور دارند که آنها مصونیت دیپلماتیک دارند، زیرا جزو پرسنل سفارت آمریکا در عراق هستند و این موافقت در زمان دولت قبلی صورت گرفته است نه دولت فعلی.

دفتر العبادی بیان کرد: نخست وزیر چندین بار اعلام کرده است که کشور به نیروهای زمینی خارجی نیازی ندارد و نیروهای امنیتی و مردمی پیروزی های بزرگی بر داعش به دست آورده اند.برخی به دنبال بهره برداری از این موضوع با وجود تکذیب آن از سوی سفارت آمریکا با هدف شخصی و تحریک افکار عمومی و گروههای سیاسی پس از اصلاحات صورت گرفته از سوی العبادی هستند.

در این بیانیه آمده است: بهتر است قبل از موضع گیری از صحت اطلاعات اطمینان حاصل شود به ویژه که دولت کنونی اصل شفافیت را دنبال می کند و افکار عمومی را در جریان اقدامات قرار می دهد.