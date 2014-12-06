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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۴۰

حیدر العبادی:

برخی بدنبال تحریک افکار عمومی و گروههای سیاسی عراقی هستند

برخی بدنبال تحریک افکار عمومی و گروههای سیاسی عراقی هستند

دفتر نخست وزیر عراق هدف برخی از جنجال آفرینی درباره اعطای مصونیت به مستشاران آموزش دهنده نیروهای عراقی را تحریک افکار عمومی برای رسیدن به اهداف خاص بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: اظهارات نسبت داده شده به سفیر آمریکا درباره اعطای مصونیت به نیروهای آمریکایی بی اساس و شگفت آور است.

در این بیانیه آمده است: در عراق نیروهای آمریکایی حضور ندارند و فقط آموزش دهندگان حضور دارند که آنها مصونیت دیپلماتیک دارند، زیرا جزو پرسنل سفارت آمریکا در عراق هستند و این موافقت در زمان دولت قبلی صورت گرفته است نه دولت فعلی.

دفتر العبادی بیان کرد: نخست وزیر چندین بار اعلام کرده است که کشور به نیروهای زمینی خارجی نیازی ندارد و نیروهای امنیتی و مردمی پیروزی های بزرگی بر داعش به دست آورده اند.برخی به دنبال بهره برداری از این موضوع با وجود تکذیب آن از سوی سفارت آمریکا با هدف شخصی و تحریک افکار عمومی و گروههای سیاسی پس از اصلاحات صورت گرفته از سوی العبادی هستند.

در این بیانیه آمده است: بهتر است قبل از موضع گیری از صحت اطلاعات اطمینان حاصل شود به ویژه که دولت کنونی اصل شفافیت را دنبال می کند و افکار عمومی را در جریان اقدامات قرار می دهد.

کد مطلب 2437249

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