صبای قم برابر برق شیراز با تساوی بدون گل متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده نیم فصل نخست لیگ دسته اول امید کشور در مرحله گروهی امروز بسته شد و تیم فوتبال صبای قم در یکی از بازی‌های هفته پایانی نیم فصل برابر برق شیراز به نتیجه‌ای بهتر از تساوی دست پیدا نکرد.

در این دیدار که عصر شنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم‌های صبای قم و برق شیراز در پایان ۹۰ دقیقه بدون رد و بدل شدن گلی به کار خود پایان دادند تا برق شیراز از قم یک امتیاز با ارزش کسب کند.

در این مسابقه دو تیم در نیمه نخست حملات جسته و گریخته‌ای روی دروازه هم ترتیب دادند که در میان می‌ان سهم صبا بیشتر بود اما بهترین موقعیت صبا در این نیمه روی ضربه بی‌دقت سجاد کرمان در مصاف تک به تک با دروازه‌بان حریف از دست رفت.

در نیمه دوم حملات صبا ادامه پیدا کرد که مهم‌ترین آن شوت سنگین حسین نوع خواه بود که با اختلاف میلی متری از کنار دروازه برق به بیرون رفت اما در دقایق پایانی بازی برق شیراز روی ضد حملات بسیار خطرناک عمل کرد و سیو عالی محمد قاسمی در دقایق پایانی یک موقعیت تک به تک را از برق شیراز گرفت.

بحث برانگیز‌ترین صحنه‌های بازی، نقش بر زمین شدن بازیکنان برق شیراز در محوطه جریمه صبا طی ۲ نوبت در نیمه دوم بود که داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت اما اعتراض شدید کادر فنی تیم برق شیراز سبب شد سرمربی و مربی تیم برق شیراز از کنار نیمکت اخراج شوند.

صبای قم در بازی امروز با ترکیب محمد قاسمی، حمیدرضا نصاری‌زاده، محمدصادق رضا‌زاده، محمد کتابداری، امین قره گوزلو، آرمان عباسی، محسن فرقانی، سجاد کرمان، میلاد آبادی، علی غلامرضایی و حسین نوع خواه با مربیگری حسین گنجیان به میدان رفت و علی اکبر منصوری و میلاد مهری را در جریان مسابقه به میدان فرستاد.

در تیم فوتبال برق شیراز، مهدی بهزاد سبزی، محمدامین جوانمردی، سعید آراوند، حسن شمس الدینی، آرمان رحیمی، محمدرضا جوکار، کامبیز بیرمی، فرشاد زمانی تبار، علی آزادمنش، محمدجواد فتوح آبادی و سیدرضا خرمگاه با هدایت سید امیر شمس حضور داشتند.

صبای قم با این تساوی در جدول ۸ امتیازی شد و باید به امید دیدارهای دور برگشت خود بماند در حالی که صبا در ۳ بازی از ۵ بازی دور برگشت خود میزبان است.

صبا هفته گذشته در دیداری خارج از خانه یک بر صفر قشقایی شیراز را شکست داده بود و در نخستین بازی از دور برگشت در قم میزبان تیم فولاد یزد است.