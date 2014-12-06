۷۰ درصد خانه های روستایی اردبیل مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی عصر شنبه در نشست مشترک با مدیران بنیاد مسکن اردبیل تصریح کرد: تاکنون هزار و ۸۶۱ واحد مسکن روستایی از تسهیلات مقاوم سازی استفاده کرده اند.

وی مبلغ تسهیلات پرداختی به این تعداد را ۸۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این تعداد در واقع ۷۰ درصد از خانه های روستایی شهرستان است.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: به منظور تداوم این روند تسهیلات مسکن روستایی با سقف ۱۵۰ میلیون ریال و با کارمزد پنج درصد در روستاهای شهرستان به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود.

زنجانی از تمامی دهیاران و بخشداران خواستار اطلاع رسانی مناسب این موضوع شد تا روستا نشینان استفاده مناسبی از تسهیلات داشته باشند.

به گفته رئیس شورای اداری شهرستان اردبیل ساکنان محلات اطراف شهر (گلمغان ـ ملاباشی ـ ملایوسف ـ شیخ کلخوران و نیار) نیز می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه دریافت تسهیلات با اخذ پروانه از شهرداری همراه است، اضافه کرد: مقرر گردیده شهرداری نیز با ارائه تمهیداتی از قبیل تخفیف در پروانه به روند اجرایی و سرعت طرح کمک کند.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: این تسهیلات به هر تعداد متقاضی ارائه می شود و محدودیتی در پرداخت نداریم.

وی در ادامه با بیان اینکه از مجموع ۱۵۱ روستای بالای ۲۰ خانوار ۱۱۵ روستا دارای تهیه طرح هادی روستایی است، اضافه کرد: مطالعه طرح هادی مابقی روستاها تا پایان سال آینده به اتمام می رسد.

رئیس شورای اداری شهرستان اردبیل بیان داشت: طرح هادی تاکنون در ۶۰ روستا اجرا شده و برای تداوم این روند برنامه ریزی هایی در دستور کار قرار گرفته است.

زنجانی تاکید کرد: با توجه به اینکه در سالهای گذشته اعتبار کمی برای طرح های هادی در روستاها پرداخته شده بود امسال با تخصیص مناسب اعتبار با رقم حدود ۵۰ میلیارد ریال طرح هادی در تعداد دیگری ار روستاها از محل اعتبارات استانی، ماده ۱۸۰ حوادث و اعتبارات ملی اجرا می شود.