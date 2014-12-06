به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز مدعی شد به خاطر پرونده هایی که مربوط به دوره مدیریت وی نیستند از جمله شکایت کشتی گیران و والیبالیست ها از این باشگاه بازداشت شده است اما وکیل ورزشکاران شاکی از این باشگاه ادعای یاد شده را رد کرد.

نوری وكيل كشتی‌گيران و اعضای تیم واليبال پرسپوليس در این باره گفت: براي دريافت مطالبات ورزشكاران دادخواستي به مراجع قضائی ارايه داديم و ٢٣ آذرماه زمان رسيدگي به اين دادخواست تعيين شده است. اينكه گفته می‌شود بازداشت سياسی براي شكايت ورزشكاران بوده، فرافكنی است. اين اظهارنظرها كذب محض بوده، چرا كه هنوز به دادخواست رسيدگي نشده است.

اما حمیدرضا سياسی در این خصوص عنوان کرد: نامه‌ای از مراجع قضائی دريافت كرديم كه ظرف سه روز خودمان را به دادگاه معرفی كنيم و برای همین بود که ما ظهر امروز شنبه به دادگاه رفتيم.

وي كه طبق بيان خود در راه زندان بود اضافه کرد: بر اساس شكايت اسپانسرها كه چند شركت هستند باز داشت شده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که توپ این مشکلات را به زمین وزارت ورزش انداخته بود، گفت: من در جريان اين موضوع كاره‌ای نبودم و طبق گفته وكيلم به دليل برخورد بد با قاضي پرونده بازداشت شده‌ام. البته تلاش ما این است که بی گناهی خود را ثابت کنیم.