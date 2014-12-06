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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۰۸

شمس:

مسئولان فارس از برق شیراز حمایت کنند/ قدمت برق از پرسپولیس بیشتر است

مسئولان فارس از برق شیراز حمایت کنند/ قدمت برق از پرسپولیس بیشتر است

قم - سرمربی تیم فوتبال برق شیراز با بیان این که قدمت برق شیراز از پرسپولیس هم بیشتر است گفت: مسئولان استان فارس از برق شیراز حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر شمس پس از پایان دیدار تیم‌های صبای قم و برق شیراز در لیگ امیدهای کشور که عصر شنبه در قم برگزار شد اظهار داشت: برق شیراز تیمی بی بضاعت است که توسط بخش خصوصی اداره می شود و بخش خصوصی هم  نمی تواندکمکی به ما بکند و ما با هزینه بازیکنانمان در لیگ شرکت می کنیم.

وی افزود: امروز بازی خیلی خوبی ارائه دادیم اما ۲ پنالتی مسلم ما توسط داور نادیده گرفته شد در حالی که ما در این بازی به برد نیاز داشتیم و این تساوی، چهارمین تساوی ماست و نمی خواهیم از کورس مدعیان صعود عقب بمانیم.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز گفت: این که چرا داوران ما در رده های بین المللی و آسیایی پیشرفت نمی کنند از همین جا شروع می شود و این داور جواب اشک بازیکناان ما را چگونه می دهد حتی تماشاگران هم استحقاق پیروزی ما و اشتباهات داوری را تایید می کردند.

شمس بیان داشت: که برق شیراز ۷۰ سال سابقه در فوتبال ایران دارد و این تیم باید بتواند به سطح اول فوتبال ایران باز گردد و هدف ما در تیم های پایه بیشتر بازیکن سازی برای تیم بزرگسالانمان است و قهرمانی و کسب نتیجه برای ما اهمیت زیادی ندارد.

وی عنوان کرد: حامی سال های دور این تیم وزارت نیرو بود اما از زمانی که برق به بخش خصوصی واگذار شد به دلیل عدم توانایی مالی بخش خصوصی با مشکل مواجه هستیم  و متاسفانه در شیراز کارخانه یا شرکت های صنعتی بزرگی نداریم که بتوانند پاسخگوی نیاز تیم برق شیراز باشند.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز تصریح کرد: امسال با وجود ستار زارع در تیم بزرگسالان برق شیراز، امیدواریم این تیم به دسته دوم راه پیدا کند و خیلی زود خودش را به جمع دسته اولی ها برساند.

شمس افزود: زیبنده نیست که ما تیممان را از شیراز به قم می آوریم و مجبوریم به بازیکن بگوییم که نفری ۱۰۰ هزار تومان هزینه غذا و سفرتان را بدهید.

وی خاطرنشان کرد: از مسئولان استان فارس می خواهم برق شیراز را که سابقه اش از پرسپولیس و استقلال بیشتر است و زمانی که پرسپولیس نامش شاهین بوده، برق شیراز در فوتبال ایران حضور داشته، حمایت کنند تا جایگاه خودش را در فوتبال ایران پیدا کند.

کد مطلب 2437255

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