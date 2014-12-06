به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات خود را امروز پشت درهای بسته پی گرفت. تمرین امروز این تیم در حالی برگزار شد که هواداران معترض مقابل مجموعه ورزشی درفشی‌فر تجمع کرده بودند. حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* بازیکنان تیم پرسپولیس برای شروع تمرین ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه برای تمرین وارد زمین شدند و حمید درخشان حدود ۱۰ دقیقه با بازیکنان در خصوص شرایط تیم و برنامه‌های تمرینی صحبت کرد.

* بازیکنانی که در بازی روز گذشته مقابل ذوب‌آهن فیکس بودند در یک گروه و بازیکنان ذخیره تیم هم در گروه دیگر و در خلاف جهت یکدیگر شروع به دویدن کردند.

* بازیکنان اصلی تیم پس از انجام حدود ۲۰ دقیقه تمرین و حرکات کششی و ریکاوری تمرین را ترک کردند. بازیکنان ذخیره تیم هم به کارهای تاکتیکی از جمله حفظ توپ و پاس کاری‌های کوتاه و بلند پرداختند. پس از آن بازیکنان در یک نیمه زمین به بازی فوتبال پرداختند.

* مهدی طارمی مهاجم سرخ‌پوشان در کلینیک مجموعه ام. آر. آی داد تا وضعیت نهایی وی مشخص شود. همچنین پیام صادقیان در کلینیک به کارهای درمانی‌اش پرداخت.

* رضا حقیقی که به تازگی از بند مصدومیت رها شده به دویدن دور زمین مشغول شد.

* در حالی که تمرین پشت درهای بسته برگزار شد حدود ۳۰ هوادار مقابل مجموعه حاضر شدند و ناراحتی خود را نسبت به شکست برابر ذوب آهن ابراز کردند.