۴۴۷ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه شعر اهل بیت(ع) ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، عصر شنبه در نشست خبری برگزاری کنگره ملی شعر اهل بیت (ع)، گفت: کنگره شعر اهل بیت (ع) با حضور شعرا و علمای اهل سنت و شیعه ۱۷ آذر در گرگان برگزار می شود.

وی افزود: گلستان تجربه خوبی طی سال های گذشته درباره برنامه های مشترک بین تسنن و تشییع دارد، مشترکات فراوانی بین اهل سنت و تشیع وجود دارد که مهمترین آن ها محبت به اهل بیت (ع) است.

وی بیان کرد: اهل سنت و شیعه محبت به اهل بیت را به دلیل توصیه قرآن و تاکید پیامبر (ص) لازم می دانند.

ولی نژاد اظهار کرد: شعر و نکات ادبی به تبلور محبت اهل بیت کمک می کند و باعث ظهور این محبت می شود.

حجت الاسلام ولی نژاد ادامه داد: در این همایش ۴۴۷ اثر به دبیرخانه ارسال شده است و این آثار توسط ۵ داور مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: این همایش ۱۴ برنده اصلی خواهد شد و در آن چند اثر افتخاری مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

وی با بیان این که نماینده ولی فقیه در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مهمانان کشوری این برنامه هستند، اظهار کرد: این برنامه از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ عصر برگزار خواهد شد و با توجه به این که دومین بار است که گلستان میزبان این همایش است سعی داریم دبیرخانه دائمی آن را در گرگان ایجاد کنیم.